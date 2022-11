“Cậu út nhà tài phiệt” quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Song Joong Ki, Shin Hyun Bin, Lee Sung Min, Kim Jung Nan, Jo Han Chul, Seo Jae Hee, bộ phim xoay quanh cuộc chiến tranh giành quyền lực của các thành viên trong gia tộc nhà họ Jin của Tập đoàn Soonyang khi chủ tịch Jin Yang Cheol lâm bệnh nặng.

Song Joong Ki trong vai Yoon Hyun Woo – thư ký quản lý rủi ro trong tập đoàn Sunyang của một gia đình tài phiệt, bị đổ cho tội tham ô và phải chết. Sau khi bị chết oan uổng, Hyun Woo được tái sinh trong thành Jin Do Joon từng bước lên kế hoạch trả thù gia đình Sunyang.

Song Joong Ki thủ vai Yoon Hyun Woo trong bộ phim "Cậu út nhà tài phiệt".

Trong tập 1 bộ phim không khí căng thẳng, kịch tính được bao trùm khi Yoon Hyun Woo do Song Joong Ki thủ vai phải làm “bia đỡ đạn” cho chủ nhân của mình. Hyun Woo bị những người mình tin tưởng nhất sát hại, bắn chết thảm ở trên một vách núi.

Đến cuối tập phim, Hyun Woo bất ngờ được hồi sinh trong thân xác của Jin Do Joon do Kim Kang Hoon thủ vai. Jin Do Joon là chính cháu trai út của gia đình Soonyang, lúc này thời gian quay ngược về quá khứ. Ngay sau khi tập 1 được phát sóng, Song Joong Ki đã nhận về vô số những lời khen ngợi lối diễn xuất tự nhiên, nhập tâm.

Song Joong Ki trở lại màn ảnh sau bộ phim truyền hình ăn khách “Vincenzo” 2021.

Hiện tập 1 của bộ phim đang đạt tỷ suất người xem hơn 6,1%, lập kỷ lục là phim truyền hình có rating mở màn cao nhất trong năm 2022, sau “Thế giới hôn nhân” tập đầu tiên đạt 6,3% khi ra mắt vào 2 năm trước. “Cậu chủ nhà tài phiệt” đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki sau hơn 1 năm kể từ ngày “Vincenzo” được phát sóng.

Song Joong Ki sinh năm 1985, khán giả biết đến nam diễn viên qua các bộ phim truyền hình ăn khách như "Vincenzo” , "Space Sweepers" ,“Chuyện tình Sungkyunkwan”, “Gã khờ”, “Người sói”, “Hậu duệ mặt trời”....

Diễn viên “Hậu duệ mặt trời” kết hôn với Song Hye Kyo năm 2017, tuy nhiên sau gần 3 năm chung sống, cả hai đã chính thức ly hôn gây chấn động dư luận. Hàng loạt các đồn đoán về lý do dẫn đến cuộc ly hôn thế kỷ được đưa ra. Theo tờ Sports Donga chỉ ra lý do khiến cặp đôi đi đến ly hôn là do sự khác biệt về tuổi tác, dẫn đến xung đột trong suy nghĩ và tính cách.

Sau ly hôn, Song Joong Ki bị bắt gặp hẹn hò với Jeon Yeo Bin, cả hai từng kết hợp ăn ý trong bộ phim "Vincenzo". Bản thân Joong Ki từng thừa nhận anh và Jeon Yeo Bin thực sự rất tâm đầu ý hợp. Nam diễn viên cũng dành nhiều lời khen cho người đồng nghiệp khác phái.

Thắm Nguyễn