Sống sang nơi trung tâm Thủ Đức thân thuộc

Người Sài thành "sống đâu quen đó"

TP.HCM với đặc điểm khu vực nội đô rộng lớn, dân cư sống tập trung theo từng quận, từng khu vực đã hình thành nên những nếp sống, văn hóa đô thị riêng biệt. Thông thường khi con người đã quen sống ở khu vực nào, thì từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành đều sẽ gắn liền ở mảnh đất, con hẻm, con đường, quán xá nơi đó. Điển hình của một vùng đất dân cư tập trung sinh sống lâu đời ở TP.HCM, nơi hội tụ những giá trị sống, gắn bó biết bao thế hệ người dân TP.HCM: Thủ Đức.

Cũng như mọi vùng đất khác ở miền Nam, Thủ Đức đã trải qua nhiều đổi thay về hành chính trong những thế kỷ vừa qua. Thủ Đức đang thay cho mình những lớp áo mới, nhưng những đặc trưng vốn có từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Những giá trị, nét đẹp về văn hóa vẫn còn được tiếp nối đến thế hệ sau này, khiến những người dân đã quen thuộc với vùng đất này chẳng muốn rời đi, vẫn luôn muốn sinh sống tiếp tục ở nơi đây.

Chợ Thủ Đức cổ xưa giữa đô thị hiện đại (Ảnh: Tự Trung)

Sự phát triển của đô thị cũng gắn liền với đời sống, thu nhập, yêu cầu về mức sống cao hơn. Tuy nhiên, theo dòng chảy của đô thị hóa, những khu phố, khu dân cư cũ, những căn nhà trong hẻm san sát nhau từng là nơi sinh sống của nhiều thế hệ người dân nay lại đã trở nên chật chội và thiếu tiện nghi.

Điều này đặt ra “bài toán” cho Thủ Đức về những khu dân cư, công trình, điểm sống chất lượng cao dành cho những “người con” Thủ Đức trưởng thành và thành đạt hơn.

Sống sang với những giá trị "hướng tâm"

Khu căn hộ hạng sang được xem là một giải pháp toàn diện để có thể nâng cấp cuộc sống hiện đại, tiện nghi, nhưng không làm xáo trộn các giá trị thân thuộc của người dân khu vực Thủ Đức. Đặc biệt, những công trình này còn góp phần điểm tô một diện mạo đô thị mới, đáng sống cho Thủ Đức.

Nổi bật tại trung tâm TP. Thủ Đức, dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp King Crown Infinity được xây dựng trên khu đất 12.652m2, ngay mặt tiền trục đường lớn Võ Văn Ngân. Đây được xem là vị thế đắc địa hiếm có phía đông TP.HCM. Dự án dễ dàng kết nối đến đường lớn như: Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân... trong 5 phút. Thông qua các tuyến này, cư dân tương lai thuận tiện di chuyển đến khu công nghệ cao, trung tâm tài chính Thủ Thiêm, khu đô thị Đại học Quốc gia, trung tâm TP.HCM…

Kiến trúc sang trọng, nổi bật của hai tòa tháp dự án King Crown Infinity. Ảnh phối cảnh

Không chỉ vậy, dự án hưởng lợi từ loạt hệ tiện ích ngoại khu đa dạng như: chợ Thủ Đức, trung tâm thương mại, Bệnh viện TP Thủ Đức, hệ thống trường ĐH Quốc gia TP.HCM… Nhờ đó, King Crown Infinity đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, vui chơi giải trí của cư dân tương lai, nhất là những gia chủ đã sinh sống quen thuộc tại Thủ Đức.

Các chuyên gia đánh giá, King Crown Infinity khi hoàn thiện hứa hẹn trở thành điểm nhấn đặc biệt tại TP. Thủ Đức - nơi những giá trị truyền thống, hiện đại thăng hoa. Để hiện thực hóa tham vọng này, nhà phát triển dự án ứng dụng ngôn ngữ thiết kế Parametric đòi hỏi đầu tư về chuyên môn lẫn tài chính. Dưới sự tư vấn và thiết kế của The Five and Partners, 2 tòa tháp Apollo và Artemis mang phong cách “giải tỏa kết cấu”. Không còn đường nét gờ bậc cứng cáp, King Crown Infinity khoác lên mình vẻ ngoài vừa vững chãi, vừa mềm mại, hài hòa với cảnh quan, văn hóa.

Về tiện ích, bên cạnh 6 tầng khối đế TTTM được ví như “mall resort”, cư dân tương lai còn được tận hưởng hơn 25 tiện ích nội khu đặc quyền, phân bố trên tầng 4 và 13 của dự án, tạo nên chuẩn sống "wellness" sang trọng.

Hệ thống tiện ích hiện đại cho cư dân tận hưởng cuộc sống. Ảnh phối cảnh

Cuộc sống cư dân King Crown Infinity thêm hứng khởi, tràn đầy năng lượng với: phòng tập gym, spa, yoga, đường chạy bộ trên không; tận hưởng từng khoảnh khắc nghỉ dưỡng chuẩn resort với hồ bơi tràn viền rộng 600m2, hồ sục jacuzzi cùng tầm nhìn hướng thành phố rực rỡ.

Hồ bơi tràn bờ tầm nhìn hướng thành phố sôi động. Ảnh phối cảnh

Một trong những yếu tố đặc biệt nâng cấp cuộc sống chính là bầu không khí trong lành được tạo ra từ quy hoạch cây xanh, phân bố theo bố cục đa tầng lên đến 10.000m2 tại dự án King Crown Infinity. Theo đó, các kiến trúc sư chăm chút tỉ mỉ cây xanh, từ mặt đất đến vườn treo, cây lớn, tầm trung hay cây bụi đều mang đậm chất nhiệt đới. Quy hoạch này nhằm kiến tạo “thiên nhiên khác” trong lành, thanh khiết độc quyền cho những gia chủ tương lai tại đây.

Mảng xanh được bố trí khắp 6 tầng TTTM. Ảnh phối cảnh

Bên cạnh đó, các trải nghiệm sống, dịch vụ tại King Crown Infinity được bảo chứng sự chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế khi được vận hành và quản lý bởi The Ascott Limited từ Singapore - một trong những đơn vị điều hành và quản lý căn hộ hàng đầu thế giới.

Cộng hưởng nhiều giá trị, dự án King Crown Infinity với 2 tòa tháp cao 30 tầng hứa hẹn hiện thực hóa giấc mơ một không gian sống tiện nghi giữa Thủ Đức. Đó không chỉ là phong cách sống "sang" của giới tinh hoa, mà còn là cuộc tìm kiếm những giá trị sống “hướng tâm”; kiến tạo cho Thủ Đức một điểm sống chất lượng, cao cấp và bền vững.

Tọa lạc tại 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, dự án khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity được phát triển bởi Công ty Cổ phần BCG Land - thành viên Tập đoàn Bamboo Capital. King Crown Infinity được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới tại khu đô thị sáng tạo phía đông TP.HCM. Thông tin chi tiết về dự án tại website: www.kingcrowninfinity.com.vn.

Thu Hằng