Sự thật sau những kêu ca, buôn ô tô vẫn lãi đậm

Bất ngờ lợi nhuận bán xe

Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco) cho thấy, năm 2021 DN này đạt doanh thu 5.552 tỷ đồng, tương đương năm 2020, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng trưởng 28%. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty. Đây là DN phân phối xe Mercedes có thị phần lớn nhất cả nước, với 4 đại lý tại TP.HCM và Hà Nội. Mới đây, công ty phân phối thêm thương hiệu xe MG (Trung Quốc).

Đại diện Haxaco cho biết đã trải qua năm 2021 nhiều khó khăn vì dịch bệnh. Giai đoạn từ tháng 6-9/2021, gần như toàn bộ đại lý phải đóng cửa, lỗ hơn 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi mở cửa lại từ đầu quý 4, lượng xe bán ra đã tăng trưởng trở lại với doanh thu tăng gấp 3 lần quý 3, lên hơn 2.150 tỷ đồng. Haxaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt kỷ lục hơn 125 tỷ đồng. Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ, năm ngoái DN này có lãi cả trăm tỷ đồng.

Thị trường ô tô hồi phục nhanh sau đại dịch.

Công ty cổ phần City Auto, nhà phân phối xe Ford lớn nhất của Ford Việt Nam, bán được hơn 4.580 xe trong năm 2021. Mảng kinh doanh xe đóng góp 93% vào tổng doanh thu của công ty, tương đương 4.200 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ bán phụ tùng và cung cấp dịch vụ. City Auto đạt lãi gộp hơn 290 tỷ đồng, trong đó kinh doanh xe mang về 172 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, công ty báo lãi sau thuế xấp xỉ 52 tỷ đồng. Ước tính bình quân mỗi xe bán ra trong năm 2021 công ty thu 915 triệu đồng và lãi 37,5 triệu đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận gộp 4%.

Ban lãnh đạo City Auto cho hay, lượng xe tiêu thụ năm 2021 chỉ bằng nửa kế hoạch đề ra. Dịch bệnh khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy, tuy nhiên, sự hồi phục nhu cầu vào quý 4, đã giúp hoạt động kinh doanh tăng mạnh, nhờ đó vẫn duy trì mức lợi nhuận khá tốt.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) sở hữu khoảng 50 đại lý bán lẻ ô tô trên toàn quốc, phân phối các thương hiệu Toyota, Ford, Hyundai, Chevrolet, Volvo, Fuso, Mitsubishi, Honda, Suzuki… ghi nhận lãi ròng 75,5 tỷ đồng trong quý 4/2021, cải thiện mạnh so với khoản lỗ của quý trước đó. Doanh thu cả năm 2021, Savico đạt 14.122 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 144 tỷ đồng.

Savico chỉ hoàn thành kế hoạch 90% kế hoạch năm 2021. Tuy nhiên, kết thúc 9 tháng đầu năm tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chỉ là 38% nhờ sự phục hồi của thị trường ô tô vào quý 4, giúp DN gần hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), kết thúc năm 2021 nhận khoản lãi hơn 5.100 tỷ đồng, từ các công ty liên doanh trong lĩnh vực ô tô xe máy là Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam, Ford Việt Nam.

Tiếp tục hưởng lợi

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 3/2022, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 36.962 xe, tăng 60% so với tháng 2/2022 tăng 17% so với tháng 3/2021.

Trong đó, Tập đoàn Thành Công với thương hiệu xe Hyundai, trong tháng 3 đã tiêu thụ 7.069 xe, nâng doanh số cộng dồn của thương hiệu này trong ba tháng đầu năm lên 18.670 xe các loại. VinFast cũng tiêu thụ được 3.471 xe trong tháng 3, nâng tổng doanh số trong 3 tháng đầu năm 2022 lên 6.728 xe các loại được bàn giao đến tay khách hàng trong cả nước.

Trong tháng 3 vừa qua toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 47.502 xe, nâng tổng doanh số bán của toàn thị trường ô tô Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2022 lên 115.904 xe các loại. Con số này chưa tính đến một số thương hiệu khác như Audi, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo...

Ước tính nhu cầu ô tô sẽ tăng 16% trong năm 2022.

Không còn tồn đọng như năm ngoái, thị trường ô tô Việt Nam trải qua quý 1/2022 với tình trạng “cung không đủ cầu”, không chỉ với xe lắp ráp trong nước mà cả ô tô nhập khẩu nguyên chiếc. Giới chuyên môn c ho rằng, một trong những lý do chính đằng sau sự đột phá của thị trường là do lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước giảm 50% và nhiều mẫu xe nhập khẩu ăn khách Toyota Corolla Cross, Toyota Veloz, Toyota Raize, Mitsubishi Xpander, Hyundai Creta…

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) nhận định, triển vọng năm 2022 sẽ tươi sáng hơn với khả năng phục hồi chắc chắn của thị trường ô tô. Tác động từ việc giãn cách xã hội như năm 2021 không còn. Ước tính nhu cầu ô tô sẽ tăng 16%, cùng với tỷ lệ sở hữu ô tô còn rất thấp tại Việt Nam và việc Chính phủ giảm 50% phí trước bạ đến hết tháng 5/2022 sẽ là nền tảng vững chắc cho mức tăng trưởng cao.

Tình trạng thiếu cung chíp tiếp tục làm giảm nguồn cung ô tô, nhiều mẫu xe đã tăng giá bán và ước tính việc này sẽ có tác động rõ ràng tới thị trường ô tô trong 2022. Cả nhà sản xuất ô tô và đại lý phân phối sẽ hưởng lợi từ chênh lệch cung cầu trong ngắn hạn này.

Công ty Chứng khoán SSI nhận định, nhu cầu mua xe chưa thực sự mạnh trong nửa đầu năm do khả năng dịch bệnh gia tăng. Trong nửa cuối 2022, doanh số bán xe trong ngành bắt đầu tăng nhanh hơn. Sự rút lui của Vinfast trong lĩnh vực xe xăng, với 11% thị phần, cũng tạo nhiều cơ hội cho các hãng xe khác lấp khoảng trống và mang về kết quả kinh doanh hứa hẹn.

Trần Thủy