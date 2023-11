Hành và tỏi là hai loại gia vị phổ biến nhất mà người Việt thường dùng trong căn bếp, mang lại hương vị hăng nồng và thơm ngon cho các món ăn. Hành và tỏi cũng có một số lợi ích cho sức khỏe. Hành là nguồn cung cấp vitamin C, B6, kali và folate dồi dào, trong khi đó tỏi rất giàu vitamin C, B6, thiamin, kali, canxi, phốt pho, đồng và mangan.

Bác sĩ Đoàn Hồng, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết tỏi và hành nảy mầm là do độ ẩm. Thông thường, hành và tỏi là phần củ của cây và để phát triển thành cây mới, vì vậy nảy mầm là một điều tự nhiên đối với chúng. Chúng sẽ "nằm im" cho đến khi gặp điều kiện thích hợp để nảy mầm và phát triển thành cây mới.

Ăn hành tỏi mọc mầm vẫn đảm bảo an toàn. Ảnh: Hoàng Linh

Ăn hành tỏi mọc mầm vẫn đảm bảo an toàn. Hành tỏi mọc mầm có thể bị xốp, ọp đi khi chúng nảy mầm do các chất dinh dưỡng đã được sử dụng để nuôi cái mầm đó, hương vị thơm ngon của hành tỏi cũng mất đi ít nhiều nhưng chúng hoàn toàn không có độc và không gây hại gì cho bạn khi ăn vào. Đặc biệt nếu rễ và chồi vẫn còn nhỏ, chúng vẫn hoàn toàn có hương vị bình thường. Rất nhiều người còn cố tình ăn mầm vì chúng có nhiều protein hơn. Do đó, hành tỏi mọc mầm phổ biến với những người ăn chay và thuần chay.

Bảo quản hành và tỏi tại những nơi khô, mát, lưu thông không khí tốt để ngăn chúng phát triển. Bạn cũng có thể bẻ củ tỏi thành từng tép và bảo quản ở nơi mát mẻ, tối, thoáng khí. Nhớ rằng nếu hành tỏi đã bị nảy mầm, chúng sẽ thối rữa nhanh hơn nhiều. Hãy nhớ bảo quản hành tỏi tách biệt với các loại trái cây và rau củ khác, vì quá trình chín của rau quả tạo ra khí ethylene kích thích hành và tỏi nảy mầm.

Hoàng Linh