Người sáng lập sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) là đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Sau thành công của 3 mùa VBFF, người hâm mộ sắc đẹp đang chờ đợi phần trình diễn của các thí sinh Miss World Vietnam 2023 trong sự kiện mùa 4. Các thí sinh sẽ được khoác lên mình những thiết kế sang trọng, thể hiện những bước catwalk uyển chuyển và thần thái.

NTK Lê Thành Hòa, Hoa hậu Tiểu Vy, Đạo diễn Hoàng Nhật Nam tại Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 3

VBFF mùa 4 hứa hẹn mang đến cho khán giả một sự kiện hoành tráng không chỉ từ sân khấu đến âm thanh và hiệu ứng, mà còn là màn trình diễn mãn nhãn đến từ các hoa á hậu cũng như Top 40 thí sinh Miss World Vietnam 2023. Ngoài ra, VBFF sắp tới cũng là nơi BGK chọn ra giải Người đẹp Thời Trang.

NTK Long Ng và NTK Hà Thanh Việt

Đêm diễn đầu tiên mang tên “Beach Beauty” sẽ diễn ra vào ngày 16/7 với BST “Brilliant Charm” của NTK Long Ng và BST “Ocean’s Soul” của NTK Hà Thanh Việt. Bên cạnh đó là phần thi áo tắm nóng bỏng của 40 thí sinh cạnh tranh danh hiệu Người đẹp biển.

NTK Phạm Đăng Anh Thư và NTK Hoàng Minh Hà

Đêm diễn thứ hai ngày 17/7 sẽ mang đến cho khán giả một làn gió mới với tên gọi “Calling in love”, cùng những BST lãng mạn, ngọt ngào pha nét quyến rũ. Tại đây, BST “Look at me” của NTK Lê Thanh Hòa, BST “Slow pace” đến từ thương hiệu The Soul, BST “Song of Mermaid” của nhà JoliPoli sẽ được trình làng.

NTK Lê Thanh Hòa với BST váy cưới “Love No.2“ trong show diễn Vietnam Beauty Fashion Fest tại Quy Nhơn năm 2022

Kết thúc chuỗi sự kiện thời trang cho hai đêm diễn là BST “Hơi thở của gió” đến từ NTK Hoàng Minh Hà. BST dùng hình ảnh giọt lệ của làn gió ví von như mang theo cảm xúc của các cô gái.

Với những thông điệp khác nhau mà các nhà thiết kế gửi gắm vào mỗi BST, sàn diễn runway quy tụ sự tham gia của dàn người đẹp: Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Đỗ Hà, Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Trịnh Thùy Linh, Á hậu Phương Nhi, Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Ngọc Hằng, Á hậu Tuyết Như và Quỳnh Anh, hứa hẹn mang tới những màn trình diễn thời trang mãn nhãn, bùng nổ.

Vĩnh Phú