Như VietNamNet đã đưa tin, nhiều người dùng iPhone tại Việt Nam gặp phải tình trạng màn hình điện thoại đang sử dụng đột nhiên chuyển sang màu xanh lá. Sự cố iPhone màn hình xanh chủ yếu được ghi nhận với 2 dòng sản phẩm iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

Để khắc phục hiện tượng này, người dùng iPhone thường phải chấp nhận thay mới nguyên cả cụm màn hình với chi phí khoảng từ 7-8,5 triệu đồng. Sự cố này mới đây đã có thể khắc phục với chi phí rẻ. Theo đó, nhiều thợ sửa iPhone tại Việt Nam đang nhận khắc phục lỗi màn hình xanh trên iPhone 13 Pro bằng cách câu dây đồng với mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

Lỗi màn hình xanh trên iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max được ghi nhận khá phổ biến tại Việt Nam.

Tuy vậy, việc câu dây đồng để sửa lỗi iPhone màn hình xanh được nhận định không phải là phương án tối ưu bởi có rất nhiều nhược điểm.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện hệ thống sửa chữa Điện thoại vui cho biết, sau thời gian đầu thử nghiệm, việc câu dây đồng chỉ chữa được phần triệu chứng bề mặt mà không giải quyết được tận gốc rễ vấn đề.

Những chiếc iPhone 13, iPhone 13 Pro Max được sửa bằng phương pháp câu dây đồng tuy hết lỗi màn hình xanh, nhưng sẽ xuất hiện những lỗi mới như hao nguồn, nóng máy, hay tự động khởi động lại. Máy cũng không sử dụng được màn hình tần số quét 120Hz và dễ bị tái phát lại lỗi màn hình xanh sau một thời gian sử dụng.

Biện pháp chữa lỗi màn hình xanh bằng cách câu dây đồng mà nhiều thợ chia sẻ bị đánh giá là thiếu thẩm mỹ và để lại nhiều lỗi vặt.

Theo vị chuyên gia này, đối với lỗi màn hình xanh trên iPhone 13 và iPhone 13 Pro Max, hiện đã có cách xử lý mới, không cần phải câu dây đồng lộ liễu như nhiều thợ sửa chữa đang chia sẻ trên mạng.

“Cụ thể, kỹ thuật viên có thể bóc tách toàn bộ phần gioăng màn hình, sau đó tiến hành nhã cổ cáp và xử lý chuyên sâu phần cổ cáp màn hình. So với việc câu dây đồng, phương pháp này đảm bảo độ bền cao hơn. Bên cạnh đó, người dùng vẫn có thể sử dụng được màn hình 120Hz”, đại diện Điện thoại vui chia sẻ.

Kỹ thuật viên "fix" lỗi màn hình xanh trên iPhone.

Theo giải thích của người này, bản thân dây đồng là sợi dây truyền dẫn điện, tín hiệu như các mạch đồng đi ngầm trên main, cáp. Trong trường hợp main hoặc cáp đứt ngầm, làm hư hỏng một chức năng nào đó, thay vì chỉ câu dây đồng bên ngoài, kỹ thuật viên có thể dò mạch và câu, chạy lại dây đồng để hồi phục chức năng cho máy.

So với cách câu dây đồng bề mặt được nhiều thợ sửa chữa chia sẻ, cách làm này vừa giải quyết được tận gốc vấn đề, lại đảm bảo tính thẩm mỹ cho thiết bị. Chi phí để sửa chữa máy theo cách trên sẽ mất khoảng 2 triệu, đắt gấp vài lần so với mức giá vài trăm nghìn khi câu dây đơn thuần. Mặc dù vậy, mức giá này vẫn rẻ hơn nhiều so với việc phải thay cả cụm màn hình trước đó.