Sức hút bất động sản cao cấp trên ‘cung đường tỷ đô’ Trần Phú - Nha Trang

“Cung đường tỷ đô” của thành phố Nha Trang

Theo Savills Việt Nam, BĐS ven biển ngày càng sôi động, tập trung mạnh vào 3 thị trường: Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang. Trong đó, tâm điểm quy tụ BĐS danh giá đều nằm trên những cung đường biển đẹp nhất - Nơi sở hữu nhiều thương hiệu khách sạn và resort hàng đầu, thừa hưởng đầy đủ hạ tầng giao thông cũng như tiện ích nội đô….

Nếu tâm điểm của Đà Nẵng là đường Võ Nguyên Giáp, Phú Quốc là đường Trần Hưng Đạo thì Nha Trang có cung đường tỷ đô Trần Phú luôn thu hút giới đầu tư trong và ngoài nước.

Đường Trần Phú, thành phố Nha Trang

Đường Trần Phú xưa kia nổi tiếng với khách sạn Beau Rivage dành riêng cho quý tộc Pháp. Đến nay Trần Phú đã được phủ kín bởi hàng loạt khách sạn 4 - 5 sao như Sheraton, Citadines, Intercontinental… cùng nhiều dự án nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế.

Sự thăng hạng của hạ tầng đã nâng tầm giá trị BĐS nơi đây. Theo đó, giá đất hiện nay đang neo ở mức 500 - 600 triệu đồng/m2 và căn hộ là 70 - 90 triệu đồng/m2. Với bối cảnh này, Trần Phú luôn khẳng định vị thế cung đường tỷ đô với chuỗi BĐS hạng sang ven vịnh biển đẹp bậc nhất Nha Trang.

Block Sea (HH2) ấn tượng trên đường Trần Phú

Dù tiềm năng sinh lời bền vững nhưng quỹ đất còn lại trên đường Trần Phú chỉ đếm trên đầu ngón tay, dẫn đến số lượng dự án được phát triển mới chỉ “nhỏ giọt” trong vài năm gần đây, chủ yếu là khách sạn và condotel có thời hạn sở hữu 50 năm.

Do đó, sự ra mắt của block Sea (HH2) thuộc dự án The Aston Luxury Residence trong thời gian gần đây đã trở thành tâm điểm của giới đầu tư BĐS hạng sang.

Là “trái tim” của The Aston Luxury Residence - Dự án sở hữu vị trí mũi vịnh hiếm có, đắt đỏ bậc nhất thành phố Nha Trang, block Sea (HH2) được thừa hưởng trọn vẹn tầm view song thủy với 100m mặt tiền biển và 250m mặt tiền sông Cái. Nhờ vậy, bao quanh căn hộ hạng sang này là không gian sống giao hòa với thiên nhiên, ngập tràn không khí trong lành và tầm nhìn toàn cảnh 3600 bao quát toàn thành phố.

Block Sea (HH2) (ở giữa) là tòa tháp đẹp nhất của The Aston Luxury Residence

Block Sea (HH2) còn liền kề 3 công viên xanh (công viên Alexander Yersin, công viên Bờ Biển, công viên Yến Phi) và nằm cạnh khối cơ quan hành chính (Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao…). Cách đấy vài trăm mét là bãi rêu Nha Trang, sân bóng chuyền bãi biển và loạt cơ sở hạ tầng hiện đại của khu vực. Vì vậy, không gian tại block Sea (HH2) không chỉ yên tĩnh, an toàn mà còn tiện nghi, khác biệt.

Bắt nhịp phong cách sống wellness của thời đại ngày nay, dự án The Aston Luxury Residence nói chung, tuyệt tác block Sea (HH2) nói riêng cũng được chủ đầu tư ghi dấu ấn tượng với 30 tiện ích nội khu trải dài 6.000m2, khu thương mại dịch vụ rộng 12.000 m2, 1.800m phố đi bộ trên không và chuỗi tiện ích xanh như: Zen Garden, nhà hàng detox…

Tiện ích nội khu đẳng cấp tại block Sea (HH2) - The Aston Luxury Residence

Để nâng tầm trải nghiệm hơn nữa cho các Astonista, Tập đoàn Danh Khôi đã bắt tay với đơn vị thiết kế nổi tiếng DKO (Úc) trong việc kiến tạo một The Aston Luxury Residence độc đáo. Với ngôn ngữ thiết kế TWO (Tide - Sự hài hoà của nhịp điều thủy triều; Wave - Đường nét mềm mại của sóng biển; Ocean - Sự khoáng đạt của đại dương) mang đậm dấu ấn bản địa, The Aston Luxury Residence vinh dự nhận về giải thưởng “Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ view biển đẹp nhất năm 2021” từ PropertyGuru Vietnam Property Awards.

Với hệ tiện ích nội - ngoại khu đẳng cấp, thiết kế sang trọng và vị thế vàng trên cung đường tỷ đô của thành phố du lịch hàng đầu cả nước, block Sea (HH2) - The Aston Luxury Residence sẽ là biểu tượng lộng lẫy bên vịnh Nha Trang, đồng thời trở thành là “hàng hiệu” của giới thượng lưu. Đặc biệt, là một trong những dự án khan hiếm có pháp lý minh bạch và sở hữu lâu dài, block Sea (HH2) hội tụ tiềm năng sinh lợi bền vững cho nhà đầu tư.

Ngọc Minh