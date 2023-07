Bất động sản ven sông Hàn hút khách

DIFF 2023 như một “phép thử” kích hoạt sự bùng nổ của du lịch Đà Nẵng. Lượng khách lưu trú qua hơn 1 tháng tổ chức lễ hội ước đạt gần 1 triệu lượt, tăng 29% so với dịp DIFF 2019.

Tòa cao tầng ven sông Hàn sở hữu tầm nhìn ôm trọn mỹ cảnh Lễ hội pháo hoa quốc tế

Những khách sạn có tầm view thoáng ven sông Hàn luôn là lựa chọn tìm kiếm hàng đầu của du khách dịp này. Novotel Danang Premier Han River liên tục cháy phòng trong mùa DIFF nhờ vị trí đắc địa bên sông Hàn, du khách có thể xem pháo hoa ngay từ ban công khách sạn. Trong đó, corner Suites hoặc Novotel Suite là những hạng phòng có view ngắm pháo hoa tốt nhất, luôn được book trước ít nhất 4 tuần, dù giá của hạng phòng này luôn đắt hơn khoảng 30% so với phòng thường.

Còn rất ít quỹ đất trung tâm thành phố sở hữu lợi thế ven sông Hàn. Ảnh phối cảnh minh họa

Sau “phép thử” DIFF 2023, chứng kiến đà phục hồi, tăng trưởng vượt bậc của du lịch Đà Nẵng, giới phân tích cho rằng, đầu tư vào những căn hộ ven sông Hàn có tầm nhìn thoáng, diện tích vừa phải và công năng linh hoạt luôn giàu tiềm năng. Bởi, đây hứa hẹn là loại hình lưu trú nằm ở top đầu tìm kiếm của du khách, không chỉ riêng trong mùa lễ hội pháo hoa quốc tế.

Trong đó, loại hình căn hộ một phòng ngủ + 1 (1PN+1) đa công năng không chỉ đáp ứng nhu cầu du lịch, mà còn đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng của giới chuyên gia trong, ngoài nước và của chính người dân Đà Nẵng.

Tuy nhiên, dù đây là mô hình BĐS phổ biến và được ưa chuộng ở nhiều nơi, lại là “hàng hiếm” tại Đà thành.

Tiềm năng căn hộ 1PN+1

Một trong số ít dự án sẽ phát triển loại hình căn hộ 1PN+1 là tòa tháp The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang tọa lạc ngay sát chân cầu Trần Thị Lý, kề bên sông Hàn thơ mộng. Nhờ tầm view thoáng đãng, ngắm trọn mỹ cảnh sông - phố - biển từ trên cao, vị trí thuận lợi ngay trung tâm thành phố, đầy đủ công năng và cá nhân hóa theo nhu cầu nên căn hộ 1PN+1 The Panoma đang được nhiều người Đà Nẵng và giới đầu tư quan tâm.

Diện tích +1 giúp gia chủ thỏa sức sáng tạo các không gian đa năng. Ảnh phối cảnh minh họa

Căn hộ 1PN+1 The Panoma được thiết kế chiều lòng những người độc thân thành đạt, tự chủ tài chính khi có thêm không gian thỏa sức sáng tạo như góc làm việc, nơi xem phim, nghe nhạc cá tính… Khu vực +1 cũng có thể biến hóa thành nơi vui chơi cho trẻ nhỏ, giường tầng cho 2 em bé khi cần thiết, đủ công năng và không gian thoải mái cho gia đình trẻ. Căn hộ này cũng phù hợp người cao tuổi khi muốn nghỉ hưu trong không gian sống trên cao tận hưởng không khí trong lành, đảm bảo an ninh, an toàn…

Những căn hộ 1PN+1 tại The Panoma còn hấp dẫn cho thuê đối với người nước ngoài an cư, làm việc lâu dài tại Đà Nẵng. Vị trí trung tâm huyết mạch, và nằm trong tổ hợp đầy đủ tiện ích, vừa riêng tư vừa một bước xuống phố phường sôi động là những yếu tố tạo nên sức hút của căn hộ 1PN+1 The Panoma với cộng đồng đa quốc gia. Theo thống kê, lượng người nước ngoài sống và làm việc tại Đà Nẵng lên tới hàng chục nghìn người. Chưa kể, căn hộ 1PN+1 còn dễ dàng cho thuê airbnb, tương thích với phong cách nghỉ dưỡng kết hợp làm việc workcation được dự báo tiếp tục tăng mạnh.

Từ căn hộ The Panoma, cư dân có thể hít trọn bầu không khí thoáng đãng hướng biển Mỹ Khê. Ảnh phối cảnh minh họa

Tại thị trường Đà Nẵng, trung bình căn hộ có diện tích khoảng 45-50m2, tuy rộng gấp rưỡi căn 30m2 nhưng lại có giá cho thuê cao gấp đôi (từ 10 -15 triệu đồng/ tháng). Giá trị cho thuê căn hộ 1PN+1 tại The Panoma tương lai sẽ còn được cộng thêm nhờ vị trí hiếm hoi bên sông Hàn, và nằm trong tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang hiện đại, đầy đủ tiện ích cao cấp. Tại The Panmona, căn 1PN+1 chiếm tỷ lệ lên tới 45% và được phân bổ tại nhiều vị trí của tòa nhà, có rất nhiều sự lựa chọn về hướng, tầm nhìn.

Với The Panoma, cư dân tương lai sẽ được trải nghiệm hệ tiện ích đa dạng ngay nội khu Sun Cosmo Residence Da Nang, gồm bể bơi vô cực trên cao, kid club, gym, spa, chuỗi dịch vụ cao cấp tại khu phố thương mại The Cosmo…

Cư dân được chăm sóc toàn diện nhờ hệ tiện ích nội khu The Panoma cộng hưởng cùng dịch vụ cao cấp tại khu thấp tầng The Cosmo. Ảnh phối cảnh minh họa

Nhận định về thị trường BĐS Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: “Đây là thị trường được đầu tư sớm, trong bối cảnh nguồn hàng ít, lực cầu nhiều thì Đà Nẵng vẫn là thị trường tiềm năng, tạo sức hút lớn nhờ giá cả đang ở mức thấp”.

Ngày 30/7/2023, tại khách sạn Daewoo Hà Nội, Sun Property sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu dự án Sun Cosmo Residence Da Nang với chủ đề “Chân trời bất tận”.

Doãn Phong