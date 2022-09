Sức hút của đô thị xanh Kỳ Co Gateway

Sống xanh dẫn dắt xu hướng BĐS tương lai

Theo các chuyên gia, phát triển các đô thị xanh tại các thành phố biển đang và sẽ tiếp tục trở thành xu hướng chính trong những năm tới. Theo đó, bên cạnh việc thiếu hụt quỹ đất nội thành, sự thay đổi trong hành vi tìm kiếm của người mua nhà cũng thúc đẩy nhu cầu về không gian sống xanh và tích hợp tiện ích dịch chuyển đến các khu đô thị lớn.

Báo cáo của batdongsan.com.vn cho thấy, người mua nhà ở tại Việt Nam đang dần chú trọng nhiều hơn đến không gian xanh, nhu cầu diện tích nhà rộng rãi hơn. Theo đó, 61% người được khảo sát cho biết thích sống gần không gian xanh và sân vườn, 45% muốn chuyển ra ngoại ô và khu vực ít đông đúc hơn. Các yếu tố hàng đầu mà người mua nhà tìm kiếm là có khu vui chơi hoặc khu học tập cho trẻ em, gần cây xanh và các phương tiện giao thông công cộng.

Không gian sống xanh ngày càng được ưa chuộng. Ảnh: Danh Khôi

Minh chứng là 2 năm gần đây, nhiều người thành thị có xu hướng tìm về các thành phố biển và lựa chọn các không gian sống xanh. Trong đó, giới đầu tư cũng ngày càng quan tâm đến các dự án mang yếu tố xanh và cận biển, với không gian sống trong lành, khoáng đạt để tận hưởng cuộc sống trong lành. Về lâu dài, đây có thể là xu hướng mới đủ sức định hình lại cuộc chơi trên thị trường bất động sản.

Điển hình là những dự án bất động sản xanh tọa lạc tại các thiên đường du lịch biển nghỉ dưỡng đã không ngừng thu hút sự chú ý của cộng đồng cư dân. Một trong những thị trường được giới đầu tư săn đón là Quy Nhơn - Bình Định.

Phối cảnh dự án Khu đô thị xanh Kỳ Co Gateway được phát triển bởi Tập đoàn Danh Khôi. Ảnh: Danh Khôi

Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng về nhu cầu sống xanh tại các khu đô thị theo mô hình tổ hợp nhiều tiện ích, giàu tính sinh thái hướng tới phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (NRC) đã đón đầu xu hướng phát triển dự án Kỳ Co Gateway, đưa ra thị trường những sản phẩm “xanh” đáng giá ngay tại trung tâm Khu Kinh tế Nhơn Hội của thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định).

Hấp lực của Kỳ Co Gateway - đô thị xanh nhiều giá trị

Sở hữu tổ hợp giá trị về vị trí, tiềm năng phát triển, tính thương mại và đặc biệt là cảnh quan kiến trúc xanh, dự án Kỳ Co Gateway đang trở thành tâm điểm đầu tư trên thị trường bất động sản biển miền Trung và được đông đảo các nhà đầu tư săn đón.

Về vị trí, dự án Kỳ Co Gateway sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay cửa ngõ Khu kinh tế Nhơn Hội trên bán đảo Phương Mai - nơi được mệnh danh là “kinh đô nghìn tỷ” của miền đất võ đang vươn mình thức giấc. Phía Bắc dự án giáp đường nối Nhơn Lý hướng di chuyển tới các điểm du lịch nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng...; phía Đông và phía Nam giáp dự án công viên động vật hoang dã Safari Park, sân golf Top 3 châu Á; phía Tây giáp 1.000m mặt tiền đường Quốc lộ 19B giúp kết nối kết nối nhanh chóng với sân bay quốc tế Phù Cát và TP. Quy Nhơn chỉ trong 20 phút lái xe - những điểm đắt giá giúp đảm bảo giá trị kinh tế gia tăng lũy tiến theo tốc độ phát triển khu vực.

Dự án còn thụ hưởng lực đẩy phát triển của toàn Khu Kinh tế Nhơn Hội khi nơi đây đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ để trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm đô thị - công nghiệp - dịch vụ - du lịch của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong thời gian tới.

Phối cảnh hệ thống trường học chuẩn quốc tế tại Kỳ Co Gateway. Ảnh: Danh Khôi

Bên cạnh đó, với mong muốn mang đến sản phẩm đầu tư, an cư đắt giá, Tập đoàn Danh Khôi còn chú trọng vào việc định hướng phát triển Kỳ Co Gateway trở thành Khu đô thị xanh phong cách Hàn Quốc tiên phong ở Quy Nhơn. Theo đó, cảnh quan tại dự án được đầu tư bài bản, thiết kế độc đáo theo phong cách của xứ sở kim chi với Công viên ánh sáng Everland 3,7ha ngay giữa trung tâm khu đô thị rộng 45,9ha, kết hợp với công viên trung tâm và các công trình công cộng, mật độ cây xanh lên tới 41%. Đơn vị phát triển dự án cũng phát triển các tiện ích cộng thêm để phục vụ cư dân tại Kỳ Co Gateway như hệ thống trường học chuẩn quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe, hồ bơi Paradise - nhà hàng Fradia Bar…

Theo chủ đầu tư, các khách hàng sở hữu đất nền ven biển sổ đỏ sở hữu lâu dài tại dự án Kỳ Co Gateway có thể phát triển sản phẩm theo định hướng từ nhà phát triển dự án với những khu phố mang đậm bản sắc Hàn Quốc như phố nhà giàu Pyeongchangdong, phố văn hóa Itaewon, phố ẩm thực và trình diễn nghệ thuật Hongdae, phố kim hoàn Cheongdamdong…

Khu phố văn hóa Itaewon - nơi diễn ra các chương trình lễ hội đặc sắc mang màu sắc đặc trưng của đất nước Hàn Quốc. Ảnh: Danh Khôi

Nhằm gia tăng cơ hội sở hữu những sản phẩm đất nền ven biển tiềm năng tại Kỳ Co Gateway, Tập đoàn Danh Khôi hiện đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành tặng khách hàng. Cụ thể, khi thanh toán thành công đợt đầu tiên được tặng ngay 2 lượng vàng SJC, chiết khấu từ 1 - 4% với các khách hàng mua sỉ, hỗ trợ vay lên đến 65% hay tặng đến 100 triệu đồng nếu xây nhà ngay, áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 18 tháng khi mua đất nền ven biển Kỳ Co Gateway.

Thu Hằng