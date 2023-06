Theo đó, du khách khi mua kỳ nghỉ từ 2 đêm liên tiếp tại Premier Village Danang Resort với giá ưu đãi chỉ từ 10,3 triệu đồng/đêm/biệt thự, có hồ bơi và bữa sáng cao cấp tự chọn hằng ngày, sẽ được tặng ngay vé vui chơi, giải trí miễn phí tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills, kèm thẻ ưu tiên lên cáp treo Wow Pass tương ứng với số lượng người lớn đặt phòng.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng tại Premier Village Danang Resort

Đây là mức ưu đãi đặc biệt dành cho du khách sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí của tập đoàn Sun Group. Combo này sẽ được áp dụng từ nay tới cuối năm, mang tới cho du khách đến Đà Nẵng nhiều đặc quyền nghỉ dưỡng trọn vẹn với những trải nghiệm thú vị trên mọi nẻo đường khám phá.

Nghỉ dưỡng đẳng cấp

Premier Village Danang Resort là khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của tập đoàn Sun Group, do AccorHotels quản lý vận hành, từng được bình chọn là 1 trong 10 “Khách sạn dành cho gia đình thân thiện nhất châu Á”, đồng thời nằm trong số 1% trên tổng số 8 triệu khu nghỉ dưỡng trên thế giới được chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới Tripadvisor trao giải thưởng cao quý Travellers' Choice Best of the Best 2023.

Tựa mình bên bờ biển Bắc Mỹ An với bãi cát trắng mịn trải dài, nước biển xanh trong, Premier Village Danang Resort dễ dàng chinh phục cả những vị khách khó tính ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bởi vẻ đẹp yên bình và thơ mộng.

Trang web Tripadvisor mô tả về Premier Village Danang Resort: “Nói một cách đơn giản, không có nơi nào tốt hơn để ở tại Đà Nẵng. Nếu bạn muốn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp với giá cả phải chăng, thì không đâu khác phù hợp ngoài Premier Village Danang Resort”.

Premier Village Danang Resort tọa lạc bên bờ biển Bắc Mỹ An xinh đẹp

Giải trí bất tận

Không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng với bờ biển tuyệt đẹp và vô vàn những khu resort liền biển đẳng cấp, Đà Nẵng còn hấp dẫn du khách bởi định hình là một thế giới giải trí sinh động, phong phú và thời thượng. Mỗi mùa hè, cả một bầu trời khám phá được mở ra cho du khách đến thành phố sông Hàn. Và chỉ cần đặt phòng nghỉ ở Premier Village Danang Resort thôi, du khách đã có thể “gói cả Đà Nẵng” vào hành trình, với tấm vé miễn phí cùng đặc quyền lối đi riêng tại “miền tiên cảnh” Sun World Ba Na Hills.

Cầu Vàng - điểm check in không thể bỏ qua khi tới Bà Nà Hills

Đến với xứ sở Cầu Vàng mùa hè này và cho tới cuối năm, du khách sẽ không ngừng bất ngờ trước diện mạo mới của Bà Nà Hills, với rất nhiều công trình vừa ra mắt như Thác Thần Mặt trời, Lâu đài Mặt trăng, Quảng trường Nhật thực…

Chuỗi lễ hội ở xứ sở thần tiên này cũng sẽ làm nên một hành trình hấp dẫn cho bất cứ du khách nào chạm bước tới Bà Nà. Suốt cả mùa hè, Bà Nà tưng bừng với Wow Summer Festival mang dấu ấn văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Dù là ly bia tươi khổng lồ mát lạnh đến từ nước Đức trong Lễ hội Ẩm thực và Bia B’estival (kéo dài đến tháng 8/2023); những điệu nhảy Kpop sôi động cùng combo Gà - Bia và các món ăn đến từ xứ Kim Chi thuộc Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc (tháng 6/2023); những màn trình diễn ánh sáng 3D mapping đỉnh cao đến từ Lễ hội Ánh sáng - Light Festival (diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2023) hay đắm say, lãng mạn cùng những ly vang, điệu nhạc thuộc Lễ hội Văn hóa Pháp (tháng 7/2023)… tất thảy những dấu ấn này đều sẽ “gây thương nhớ” đối với mọi du khách đến Bà Nà.

Vô vàn trải nghiệm giải trí hấp dẫn tại Sun World Ba Na Hills

Đặc biệt, tâm điểm của chuỗi chương trình WOW Đà Nẵng do tập đoàn Sun Group khởi xướng, chào đón du khách đến với thành phố sông Hàn mùa hè này phải kể tới đại tiệc pháo hoa rực rỡ thuộc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023, kéo dài đến hết 8/7/2023.

Với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, quy tụ 7 đội tuyển pháo hoa quốc tế đến từ Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan cùng đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam, DIFF 2023 đã và đang đem tới du khách những đêm lễ hội ánh sáng kết hợp âm thanh tuyệt đỉnh. Đây cũng là một trong những lý do khiến số chuyến bay tới Đà Nẵng đang tăng “rần rần” trong những ngày tháng 6.

“Vui quên lối về” là cụm từ quen thuộc nhưng có lẽ cũng là cụm từ miêu tả đúng nhất về Đà Nẵng thời điểm này. Vừa có lễ hội sôi động, vừa có những khu du lịch thú vị và các điểm nghỉ dưỡng đẳng cấp cùng loạt ưu đãi hấp dẫn như combo 2S mà hệ sinh thái của Sun Group đang áp dụng, Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến không nên bỏ lỡ hè này.

Doãn Phong