Tã trẻ em kiểu mới, nhẹ nỗi lo đóng bỉm nhiều bị chân vòng kiềng

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Louisa & Rose - nhà phân phối sản phẩm, bỉm Rose Baby được thiết kế kiểu dáng thể thao, hạn chế vòng kiềng, phần lõi bỉm trải dài từ trước ra sau chống tràn ngược hai đầu, với những đường may phức tạp uốn lượn và ẩn các nếp may giúp đảm bảo được độ mềm mại và co giãn của sản phẩm.

“Phần đáy bỉm được may thắt đáy giúp bé vận động dễ dàng hơn, phần mông được may rộng để ôm trọn chiếc mông xinh giúp bé tha hồ nằm lăn lộn không lo xô lệch về một bên, hệt như chiếc quần cotton bo lấy mông bé”, đại diện Louisa & Rose cho biết.

Tã bỉm Rose Baby form dáng thể thao

Không chỉ có form dáng thể thao, Rose Baby cũng có những cải tiến về thiết kế để hạn chế tối đa tình trạng hăm tã ở trẻ. Phần đũng của bỉm rộng hình vòm khum, khoảng cách giữa đáy bỉm với bộ phận sinh dục của bé được tính toán từ 5-7cm, khi mặc lên dù kéo cao hết cỡ thì vẫn còn khoảng trống đủ rộng rãi để bề mặt bỉm không tiếp xúc vào bộ phận sinh dục của bé. Với form dáng này thì bé trai và bé gái đều sử dụng đều thoải mái không lo tràn, cọ xát da và không lo chất thải thấm ngược trở lại da bé.

Tã bông Rose Baby đang là là loại tã trẻ em mới nổi trên thị trường. Thương hiệu này đã tung chương trình “Trải nghiệm thật - Review chất” cho 1.000 bà mẹ với nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Đặc biệt, việc sử dụng 100% sợi bông lành tính đã chinh phục được nhiều bà mẹ.

“Mình nghĩ một chiếc bỉm tốt thì khả năng thấm hút, không gây bí da, không kích ứng là rất quan trọng. Thấy Rose Baby được giới thiệu là tã bông tự nhiên nên mình đã đăng ký dùng thử. Mới dùng khoảng 3 ngày nay thôi nhưng mà cảm thấy rất ưng ý”, chị Hoàng Trúc (TP. HCM) chia sẻ.

Chị Hoàng Trúc và bé Su tin dùng Rose Baby

Bỉm Rose Baby sử dụng nguyên liệu sợi bông cotton nén tạo nên loại vải không dệt, do được nén ở độ vừa phải giúp cho bề mặt bông xốp, tơi nhẹ và vô cùng mềm mại khi tiếp xúc, hơi ẩm thoát ra dễ dàng giúp cho da bé luôn khô thoáng. Sản phẩm này cũng cam kết nói “không” với hóa chất độc hại, chất bảo quản, chất kết dính.

Rose Baby được khách hàng tin dùng

Đây cũng là một trong những lý do mà sản phẩm tã bông Rose Baby đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu với hàng loạt Chứng nhận trong nước và quốc tế như: Chứng nhận an toàn của Cục đo lường chất lượng Việt Nam; Chứng nhận SGS của Thụy sỹ về An toàn cho người tiêu dùng; Chứng nhận CE của tổ chức ECM tại Italy chấp thuận lưu hành tự do tại Liên minh châu Âu.

Poster MV ca nhạc Anh sẽ thay tã cho con

Rose Baby - Thương hiệu tã em bé đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới - ra mắt MV ca nhạc “Anh sẽ thay tã cho con”.

Để đón chào cột mốc xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang thị trường Mỹ và nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Rose Baby ra mắt MV ca nhạc “Anh sẽ thay tã cho con”. Ca khúc được chắp bút bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thể hiện qua giọng ca ấm áp của ca sĩ Lê Chánh Tín.

Với những ca từ giản dị, gần gũi như “Yêu là cùng nhau chăm con, cùng chơi bên con cùng hát ca/ Anh sẽ thay tã cho con/ Anh sẽ pha sữa cho con/ Nhà là của chung chúng ta… ca khúc gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, gắn kết gia đình. Ngoài phần lyric ý nghĩa, giai điệu vui nhộn bắt tai, MV “Anh sẽ thay tã cho con” còn gây ấn tượng bởi màu sắc tươi sáng, vũ điệu “thay tã” hứa hẹn sẽ bắt trend giới trẻ.

Ngọc Minh