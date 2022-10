Tác giả 37 tuổi giành giải Xuất sắc cuộc thi viết cho thiếu nhi

Danh sách tác phẩm đạt giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại lần thứ 5

Hạng mục Tiểu học Giải Nhất: Tay mẹ - Trương Võ Hà Anh, 8 tuổi, Nghệ An

Giải Nhì: Cuộc đời của chủ Đất sét - Nguyễn Khánh Vi, 10 tuổi, Hưng Yên và Đơn thuốc của Trái Đất - Nguyễn Thanh Ngân, 9 tuổi, Hà Nội

Giải Ba: Chiếc hộp yêu thương - Phạm Vũ Mạnh, 9 tuổi, Hưng Yên; Chuyến phiêu lưu kì thú - Nguyễn Phan Hà My, 11 tuổi, Hà Nội; Thiên thần khéo léo - Nguyễn Ngọc Hà, 10 tuổi, Hà Nội Hạng mục Trung học cơ sở Giải Nhất: Khi cánh diều không còn bay liệng - Nguyễn Thùy Trang, 13 tuổi, Thái Bình

Giải Nhì: Điều hạnh phúc của Hổ con - Nguyễn Mai Quỳnh Chi, 14 tuổi, TP. HCM; Mặt trăng của dòng sông - Vũ Lê Anh Thư, 14 tuổi, Hà Nội

Giải Ba: Con ngựa - Nguyễn Bá Minh, 12 tuổi, Nam Định; Cái ô O chuột - Lê Lam Quỳnh, 14 tuổi, Hà Nội; Lon Rỗng - Võ Ngọc Bảo Anh, 15 tuổi, Nghệ An Hạng mục Tự do Giải xuất sắc nhất: Vai diễn đầu tiên của Rùa - Đào Trung Uyên, 37 tuổi, Phú Yên và Mây nhỏ tìm khóc - Đào Trung Uyên, 37 tuổi, Phú Yên

Giải Nhì: Quyển sách bị quên lãng - Đoàn Mộng Hằng, 32 tuổi, Tiền Giang; Cửa hàng cảm xúc - Nguyễn Thị Ánh Mai, 28 tuổi, TP. HCM

Giải Ba: Con dế mèn hát vào mùa hè - Trương Võ Hà Nhi, 17 tuổi, Nghệ An

Chiếc áo khoác mặc trái - Đoàn Thị Lan, 30 tuổi, Hải Dương

Giải Khuyến khích Con lợn đất kỳ diệu - Phạm Trọng Bảo, 8 tuổi, Thái Nguyên

Mùa lá đỏ - Đào Gia Phú, 15 tuổi, TP. HCM

Chúc ngủ ngon - Nguyễn Thu Hương, 12 tuổi, Hà Nội

Một người bạn - Ngô Cao Nghĩa, 32 tuổi, Kiên Giang

Con chó Mích - Hoàng Yến, 43 tuổi, Hà Nội