Sáng 31/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h15 cùng ngày, xe tải biển số 71C-081.xx do tài xế P.Q.K (SN 1987, quê Bến Tre) điều khiển lưu thông hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi vừa qua khu vực ngã 4 Bồn nước (phường An Bình, TP Biên Hòa) thì xảy ra va chạm với ô tô tải 54Y-12xx do tài xế Đ.H.T (SN 1976, ngụ TPHCM) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh

Va chạm khiến xe tải biển số tỉnh Bến Tre mất lái tông tiếp vào ô tô con biển số 67A-072.xx do anh N.H.Q.V (SN 1992, ngụ TPHCM) điều khiển và xe tải 60C-507.xx lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến xe tải nhỏ biển số TPHCM lật nhào văng vào lề đường bên phải. Các phương tiện liên quan đều bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe tại hiện trường. May mắn, vụ tai nạn không có thương vong về người.

Xe tải biển số TPHCM lật nhào, văng vào lề đường bên phải. Ảnh: Hoàng Anh

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 8h30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa, giao thông ổn định trở lại.