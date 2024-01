Hôm nay 2/1, thông tin từ Công an huyện Ea H’leo, cho biết tài xế Nguyễn Phương Dương (26 tuổi, ngụ xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo) đã ra cơ quan công an trình diện sau vụ tai nạn khiến 3 phụ nữ thương vong xảy ra vào chiều 30/12/2023.

Theo cơ quan công an, hiện Dương đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nói trên.

Quyết định truy tìm Nguyễn Phương Dương của Công an huyện Ea H'leo. Ảnh. CACC

Trước đó, vào lúc 17h ngày 30/12/2023, tài xế Dương điều khiển ô tô 51F-186.76 di chuyển từ xã Ea Nam ra xã Ea Khal (huyện Ea H'leo).

Khi đến địa bàn buôn Đung B, xã Ea Khal, ô tô của Dương va chạm với xe máy 47D1-619.25 do bà N.T.H. chở theo bà Đ.T.N.H. và xe máy 47D1-586.84 do bà B.T.V. điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến bà N.T.H. và bà B.T.V. tử vong, bà Đ.T.N.H. bị thương. Sau tai nạn, Dương đã rời khỏi hiện trường.

Đến ngày 31/12, Công an huyện Ea H’leo đã ra quyết định truy tìm tài xế này để điều tra, làm rõ vụ việc.