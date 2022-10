Tài xế say xỉn tông 3 xe máy dừng đèn đỏ, một người tử vong

Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (PV05) bị kỷ luật do có sai phạm trong thời gian làm Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM.