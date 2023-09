Nguồn tin riêng của PV VietNamNet chiều nay (9/9) xác nhận: Nam tài xế gây ra vụ tai nạn khiến bà Phạm Thị Ng., (SN 1961), trú tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng bị thương nặng là ông Bùi Tiến Dương (SN 1978).

Ông Bùi Tiến Hưng đang giữ chức Phó Trưởng Cơ quan điều tra hình sự Khu Vực 1 (KV1) thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng).

Như đã đưa tin, vào khoảng 18h15 chiều 4/9, xe ô tô BKS 15A-313.xx do ông Dương lái xe từ khu 2 Đồ Sơn về nhà khách 21, đoạn đường Vạn Hương thì gây ra tai nạn.

Thời điểm trên, ô tô do ông Dương điều khiển đã bất ngờ cắt ngang đường, lao lên vỉa hè rồi đâm thẳng vào nhà hàng Hải Dương 54.

Lúc này, bà Phạm Thị Ng. đang ngồi trước cửa nhà hàng bị ô tô trên đâm trúng. Hậu quả, bà Ng. bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu, cắt bỏ chân trái.

Hiện trường nhà hàng của bà Ng. sau vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Bản thân lái xe cũng bị thương phải tới cơ sở y tế để điều trị.

Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp với VKSND cùng cấp và Cơ quan Điều tra hình sự KV1 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm ô tô gây tai nạn, xác minh, ghi lời khai người làm chứng và người liên quan đến vụ việc.

Nguồn tin cho hay, tối 4/9, Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp với Viện Y học Hải quân nơi ông Dương điều trị để kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở và chất ma túy, nhưng ông này không hợp tác.

Công an đã yêu cầu bệnh viện phải lấy máu để xét nghiệm các chất kích thích, nồng độ cồn của tài xế. Khi xảy ra tai nạn, đi cùng ông Dương còn có 1 người đàn ông khác. Người này vẫn ngủ sau khi ô tô gây tai nạn, trong tình trạng say rượu. Bản thân ông Dương khi tiếp xúc với Công an quận Đồ Sơn cũng ở trạng thái không tỉnh táo.

Ô tô hạng sang cho ông Dương cầm lái.

Sự việc đã được Công an quận Đồ Sơn lập biên bản với sự chứng kiến của kíp trực cấp cứu Bệnh viện Y học Hải quân và trung tá Hoàng Thành Công, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự KV1 (cấp trên của ông Dương).

Vì đối tượng gây tai nạn là quan nhân nên cơ quan công an đã hoàn tất các thủ tục ban đầu, chuyển hồ sơ vụ tai nạn cho Cơ quan Điều tra hình sự KV1 thụ lý theo thẩm quyền.