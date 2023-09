Ngoài chất lượng, giá thành, thì yếu tố được người tiêu dùng hiện nay đặc biệt quan tâm khi quyết định mua hàng chính là tính thân thiện với môi trường của sản phẩm.

Với mục tiêu hướng đến sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, Tập đoàn SAPON đã ra mắt dòng sản phẩm tăm bông muối biển “ghi điểm” với người tiêu dùng bởi sử dụng nguyên liệu tự nhiên trong quá trình sản xuất.

Tăm bông muối biển - Dòng sản phẩm thân trúc, thân thiện môi trường

Không chỉ tiên phong ứng dụng công nghệ phủ tinh chất muối biển vào đầu bông, giúp gia tăng khả năng kháng khuẩn, tăm bông muối biển SAPON còn sử dụng 100% nguyên liệu cao cấp từ tự nhiên, có khả năng tự phân hủy sinh học.

- Đầu bông: Được sản xuất từ 100% bông cotton tự nhiên, mềm mại và thấm nước tốt. Đặc biệt, đầu bông phủ tinh chất muối biển đẳng trương, nồng độ 0,9%. Đây là nồng độ lý tưởng với cơ thể con người, an toàn cho mọi đối tượng và mang đến khả năng làm sạch, kháng khuẩn tuyệt vời từ muối biển tự nhiên.

- Thân trúc (chỉ áp dụng với tăm bông người lớn): Sử dụng phần thân làm từ chất liệu trúc, thay vì chất liệu tre hay gỗ như các sản phẩm trên thị trường. Chất liệu này có độ bền, nhẹ và chắc chắn tốt hơn, đặc biệt là khả năng tự phân huỷ hoàn toàn, cực kỳ thân thiện môi trường.

- Thân giấy: Đây là chất liệu mang lại độ cứng phù hợp nhất, đảm bảo tính an toàn cao cho người sử dụng. Thân giấy có thể uốn cong, cho phép người dùng dễ dàng điều khiển cây tăm theo ý muốn, giúp cho việc vệ sinh tai trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn. Không những vậy, độ dai của giấy cũng giúp cho thân que không bị gãy khi sử dụng.

Tăm bông muối biển SAPON được sản xuất từ 100% nguyên liệu tự nhiên

Dòng sản phẩm tăm bông muối biển SAPON sử dụng toàn bộ bao bì từ giấy, thay vì bao bì túi zipper hay hộp nhựa. Tuy được làm toàn bộ từ giấy nhưng nhờ thiết kế tối ưu và được bọc bảo quản bằng màng POF để đảm bảo hơi ẩm không xâm nhập vào bên trong, nên sản phẩm vẫn được bảo quản an toàn như trong hộp nhựa. Thay vì dùng màng PVC như các sản phẩm thông thường, SAPON Group sử dụng màng POF cho sản phẩm tăm bông muối biển vì chúng khá thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người dùng. Loại màng co này được sản xuất từ hạt nhựa Polyolefin, không chứa chất gây hại, được phép ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, dược phẩm và có thể phân hủy tự nhiên theo thời gian.

Bao bì hộp giấy không chỉ có khả năng tái chế, thân thiện môi trường mà còn mang tới diện mạo hoàn toàn mới lạ, khác biệt và độc đáo so với các sản phẩm tăm bông hiện có trên thị trường. Đặc biệt, hộp giấy được thiết kế thông minh, mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Trong quá trình lấy tăm bông sử dụng, người dùng sẽ không cần chạm tay vào đầu bông, tránh làm vương bụi bẩn, vi khuẩn lên đầu bông, cho hiệu quả vệ sinh tối ưu.



Bao bì được sản xuất từ hộp giấy cao cấp, khác biệt với các sản phẩm trên thị trường

Thêm vào đó, không chỉ được định hướng là một sản phẩm “xanh”, tăm bông muối biển SAPON còn được thiết kế chuyên biệt cho từng nhóm tuổi: người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh, giúp cả gia đình đều có thể sử dụng trong việc chăm sóc vệ sinh cá nhân hàng ngày.

Thiết kế đầu bông trong từng nhóm tuổi sẽ có sự khác biệt về kích thước, độ dài đầu bông, khoảng cách an toàn giữa đầu que tới đỉnh đầu bông. Các tiêu chuẩn được nghiên cứu dựa trên sự phù hợp với đường kính ống tai của một em bé từ khi sinh ra (5mm) cho đến khi trưởng thành (7mm). Sử dụng đúng loại tăm bông theo độ tuổi sẽ giúp người dùng nâng cao hiệu quả làm sạch và đảm bảo an toàn khi vệ sinh tai.

Dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh

Giữa những sản phẩm tăm bông thông thường, sự xuất hiện của dòng tăm bông muối biển với công nghệ sản xuất khác biệt được xem như một làn gió mới trong hệ sinh thái các sản phẩm vệ sinh chăm sóc cá nhân. Đồng thời, người tiêu dùng giờ đây đã có thêm một lựa chọn mới về sản phẩm tăm bông thân thiện với môi trường. Một que tăm bông tuy nhỏ nhưng cũng góp phần giảm bớt việc xả rác thải ra môi trường.

Tăm bông muối biển SAPON - lựa chọn của xu hướng tiêu dùng xanh

Sản phẩm tăm bông muối biển SAPON hiện đã có mặt tại hệ thống các cửa hàng tiêu dùng, các siêu thị lớn và các trang thương mại điện tử uy tín, giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm mua và sử dụng.

Công ty TNHH Tập đoàn SAPON

Địa chỉ: BT5.12, Khu Biệt Thự Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Hotline: 098 225 64 95

Website: www.sapongroup.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/sapongroup

Bích Đào