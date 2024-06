Câu chuyện mua xe cũ phân khúc cao cấp hay xe mới phân khúc thấp nhưng trong cùng tầm giá tiền là một chủ đề khiến nhiều người cảm thấy đau đầu khi cần lựa chọn.

Với "hầu bao" khoảng 800 triệu đồng để lựa chọn mua ô tô gầm cao, rộng rãi và thoáng đãng, hai cái tên VinFast Lux SA2.0 bản nâng cao, sản xuất năm 2021 và KIA Seltos Luxury đời mới đều có những điểm hơn, thua khi đặt lên bàn cân so sánh. Hãy cùng VietNamNet đánh giá tổng quan về cặp đôi này.

Tổng quan về VinFast Lux SA2.0 và KIA Seltos

VinFast Lux SA2.0 là mẫu được ra mắt vào năm 2018 với 3 phiên bản (tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp), giá mẫu xe này tương đối cao vì định vị ở phân khúc SUV cao cấp, dao động từ 1,55-1,83 tỷ đồng thời điểm mới ra mắt.

VinFast Lux SA2.0 ra mắt vào năm 2018. Ảnh: VinFast

Trong đó, phiên bản nâng cao (bản giữa) có giá 1,64 tỷ đồng được nhiều người dùng lựa chọn vì trang bị tiện nghi đầy đủ, phù hợp để đi đường trường, nhưng thua kém so với bản cao cấp ở hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Tuy nhiên, giá bán của VinFast Lux SA2.0 bản giữa, đời 2021 hiện nay trên thị trường xe cũ là một món hời khi chỉ rơi vào khoảng 780-800 triệu đồng, mất giá khoảng 56% so với giá lăn bánh theo niêm yết (khoảng 1,85 tỷ đồng).

Ở phía bên kia, KIA Seltos ra mắt thị trường Việt Nam kể từ tháng 7/2020 và đạt doanh số khá tốt. Đến tháng 4/2024 vừa qua, KIA đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu Seltos, thay đổi nhẹ ở thiết kế tổng thể và nội thất.

KIA Seltos facelift ra mắt thị trường Việt Nam tháng 4/2024. Ảnh: KIA

Hiện, KIA Seltos 2024 có 6 phiên bản, 2 cấu hình động cơ gồm: động cơ xăng 1.5L (AT, Deluxe, Luxury, Premium) và động cơ xăng tăng áp 1.5L (Turbo Luxury và Turbo GT-Line). Giá KIA Seltos hiện dao động từ 599-799 triệu đồng.

Với tầm tiền khoảng 800 triệu đồng, người dùng chỉ có thể mua được KIA Seltos phiên bản Luxury sử dụng động cơ xăng 1.5L đang niêm yết 699 triệu đồng. Tổng chi phí lăn bánh của phiên bản này rơi vào khoảng 790 triệu đồng, ngang ngửa giá VinFast Lux SA2.0 bản nâng cao đời 2021.

Kích thước tổng thể: VinFast Lux SA2.0 có khoang xe rộng hơn nhưng cồng kềnh khi đi phố

Về định vị phân khúc, VinFast Lux SA2.0 thuộc phân khúc SUV cỡ E, cạnh tranh với các mẫu xe như Ford Explorer, Volkswagen Teramont hay Hyundai Palisade,... nên kích thước tổng thể có phần tương đối lớn.

Trong khi đó, KIA Seltos là mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh với Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Toyota Yaris Cross,... nên ưu điểm nằm ở kích thước nhỏ gọn, dễ luồn lách khi đi đường phố đông đúc.

VinFast Lux SA2.0 kích thước lớn hơn KIA Seltos.

VinFast Lux SA2.0 dài hơn KIA Seltos 575mm, rộng hơn 160mm, cao hơn 128mm và khoảng sáng gầm lớn hơn 5mm. Bên cạnh đó, chiều dài cơ sở của mẫu xe Việt Nam cũng dài hơn 323mm so với xe Hàn. Chính vì vậy mà xét về tổng thể khi đặt cạnh, Lux SA2.0 to hơn đáng kể so với Seltos nhưng cũng vì thế mà bán kính quay đầu của xe cũng lớn hơn, khó xoay sở khi đi trong những cung đường hẹp.

Dù kích thước mâm trên Lux SA2.0 lên tới 19 inch nhưng nhiều người vẫn đánh giá tổng thể vẫn chưa cân đối. Trong khi đó, kích thước mâm Seltos chỉ 17 inch nên dáng xe khá gọn gàng, khoẻ khoắn.

Bảng so sánh kích thước. Ảnh: Chí Tâm

Trang bị ngoại thất: KIA Seltos không thua kém xe Nhật

Về tổng thể thiết kế, cả VinFast Lux SA2.0 và KIA Seltos 2024 đều mang vóc dáng xe SUV khoẻ khoắn, hiện đại. Trong đó, Lux SA2.0 tỏ ra bệ vệ và cồng kềnh, một phần do kích thước khá lớn. Ngược lại, KIA Seltos 2024 trông vẫn cứng cáp nhưng nhỏ gọn hơn, dễ dàng điều khiển, phù hợp cho "lái mới".

Là mẫu xe thuộc phân khúc cao, VinFast Lux SA2.0 có hầu hết các trang bị ngoại thất hiện đại. Dù nhỏ và rẻ hơn, nhưng KIA Seltos 2024 cũng không thua kém nhiều về khía cạnh này.

VinFast Lux SA2.0 và KIA Seltos đều mang vóc dáng SUV.

Cả hai mẫu xe này đều được trang bị hệ thống đèn LED, đèn định vị và đèn sương mù LED đi kèm cụm đèn hậu full LED. Dù vậy, KIA Seltos phiên bản Luxury vẫn không có tính năng đèn chờ dẫn đường, cảm biến gạt mưa tự động và sấy gương. Duy nhất KIA Seltos bản Premium mới có một số tính năng này.

Bảng so sánh trang bị ngoại thất. Ảnh: Chí Tâm

Tiện nghi nội thất: KIA Seltos có thiết kế bắt mắt nhưng thiếu thực dụng

Thiết kế không gian nội thất của KIA Seltos và VinFast Lux SA2.0 đều hiện đại và tinh tế nhưng mẫu xe đến từ Hàn Quốc có khu vực điều khiển trông nịnh mắt hơn với cụm màn hình đôi và nhiều chi tiết ốp, mạ kim loại sáng.

Với kích thước lớn, ưu điểm nổi bật của Lux SA2.0 so với Seltos là không gian khá rộng rãi và trang bị 7 chỗ ngồi. Nếu đi 5 người, hàng ghế thứ 2 khá rộng, thoáng và có thể trượt để điều chỉnh không gian, tạo thêm khoảng trống cho người ngồi hàng ghế thứ 3. Trong khi đó, KIA Seltos chỉ trang bị 5 chỗ ngồi, không gian hàng ghế thứ 2 cũng sẽ không thoáng bằng mẫu xe Việt Nam.

Khu vực điều khiển trên VinFast Lux SA2.0 (phải) và KIA Seltos (trái).

KIA Seltos bản Luxury bị cắt khá nhiều trang bị tiện nghi nội thất, không có sạc không dây và bảng đồng hồ trung tâm chỉ là loại 4,2 inch, bù lại xe vẫn giữ được hầu hết các trang bị khác, tương tự Lux SA2.0 như: Điều hoà tự động 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau, ghế lái chỉnh điện (ghế phụ chỉnh cơ), màn hình trung tâm kích thước lớn (10,25 inch) và vượt trội hơn ở tính năng đề nổ từ xa.

VinFast Lux SA2.0 bản nâng cao có ghế lái và phụ chỉnh điện, sạc không dây, hệ thống 13 loa (KIA Seltos Luxury: 6 loa), kính cửa sổ lên/xuống một chạm và kính cách nhiệt tối màu, giảm nhiệt độ khi trời nắng và tăng tính riêng tư.

Bảng so sánh trang bị nội thất. Ảnh: Chí Tâm

Vận hành: KIA Seltos yếu hơn nhiều so với Lux SA2.0

Về khả năng vận hành, VinFast Lux SA2.0 vượt trội hoàn toàn khi so sánh với KIA Seltos 1.5L Luxury.

Ngay từ ban đầu, VinFast Lux SA2.0 được đánh giá cao khi sử dụng phần lớn công nghệ trên khối động cơ N20 của BMW. Động cơ xăng tăng áp 2.0L trên Lux SA2.0 sản sinh công suất 228 mã lực và mô-men xoắn đạt 350Nm. Thông số này mạnh hơn 115 mã lực và 206Nm so với KIA Seltos (sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên).

VinFast Lux SA2.0 có động cơ mạnh hơn gấp đôi KIA Seltos 1.5L Luxury.

Ngoài ra, LuxSA2.0 còn sử dụng hệ dẫn động cầu sau đi kèm hộp số tự động 8 cấp, mang lại trải nghiệm lái xe và sang số thể thao, phấn khích. Hệ dẫn động cầu trước trên KIA Seltos đi kèm với hộp số tự động vô cấp sẽ mang lại sự êm ái, nhẹ nhàng, tuy nhiên cũng sẽ dễ gặp hiện tượng bị trượt bánh sau (oversteer).

Hộp số tự động vô cấp trên KIA Seltos sẽ êm dịu, phù hợp với người lái xe theo thiêng hướng nhẹ nhàng, êm ái.

VinFast Lux SA2.0 trang bị hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép và hệ thống treo sau độc lập, đa liên kết, có bóng khí nên sẽ mang lại độ đầm chắc, ổn định vượt trội khi so với hệ thống treo trên KIA Seltos.

Mặc dù vậy, mẫu xe Việt Nam lại không được trang bị bất kỳ chế độ lái và chế độ địa hình nào. Trong khi đó, KIA Seltos có 3 chế độ lái, 3 chế độ địa hình cho từng cung đường khác nhau.

Bảng so sánh thông số vận hành. Ảnh: Chí Tâm

Trang bị an toàn: VinFast Lux SA2.0 vượt trội

Về khía cạnh trang bị an toàn, cả VinFast Lux SA2.0 bản nâng cao và KIA Seltos 1.5L Luxury đều không có các công nghệ an toàn chủ động, hỗ trợ người lái.

KIA Seltos 1.5L Luxury chỉ có các trang bị an toàn cơ bản như, hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử, phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo,... phiên bản này không có camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước, cảnh báo điểm mù, điều khiển hành trình (Cruise Control), chức năng chống lật như trên Lux SA2.0 bản nâng cao và chỉ có 2 túi khí.

Bảng so sánh trang bị an toàn. Ảnh: Chí Tâm

Nhận định chung

Nhìn chung, để lựa chọn một trong hai mẫu xe VinFast Lux SA2.0 nâng cao và KIA Seltos 1.5L Luxury trong tầm giá 800 triệu sẽ phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của mỗi người.

VinFast Lux SA2.0 vượt trội ở kích thước lớn, không gian nội thất rộng rãi, chở được 7 người, động cơ mạnh mẽ và nhiều trang bị an toàn, sẽ phù hợp với những gia đình có từ 5-7 thành viên, cần một chiếc xe khoẻ, tăng tốc tốt. Đánh đổi lại, dù VinFast bảo hành xe xăng 10 năm nhưng mẫu Lux SA2.0 đã bị khai tử, sẽ vẫn khiến nhiều khách hàng lo lắng trong vấn đề bảo dưỡng, thay thế phụ tùng về sau.

Ngoài ra, VinFast Lux SA2.0 hiện tại chỉ còn trên thị trường xe cũ, việc lựa chọn mua được một chiếc xe còn tốt sẽ khó khăn và bắt buộc người mua phải có kiến thức xem xe, nếu không dễ mua phải xe đâm đụng, thuỷ kích.

Trong khi đó, KIA Seltos 2024 có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với những gia đình trẻ, có từ 3-4 thành viên và sinh sống ở đô thị, cần xe nhỏ để luồn lách dễ dàng. Động cơ trên KIA Seltos dù yếu nhưng vẫn đáp ứng vừa đủ trải nghiệm lái hàng ngày, tuy nhiên vẫn sẽ ì ạch khi cần bứt tốc.

