Ngày 1/8, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Ngọc Nở (17 tuổi, trú tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 14/4, Phạm Ngọc Nở cùng một số đối tượng chặn đường nhóm thanh niên ở TP Đà Nẵng vào Hội An chơi để giải quyết mâu thuẫn trên đường Hai Bà Trưng (xã Cẩm Hà, TP Hội An).

Phạm Ngọc Nở tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Nở dùng dao tự chế dài 1,11m, chém một người trong nhóm đó dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Trong quá trình lực lượng chức năng củng cố hồ sơ xử lý, Nở tiếp tục tham gia vụ cố ý gây thương tích tại phường Cửa Đại vào ngày 11/6.

Được biết, Phạm Ngọc Nở là một trong những đối tượng cầm đầu một băng nhóm, quy tụ các đối tượng thanh thiếu niên bất hảo tại thị xã Điện Bàn, TP Hội An và các địa phương lân cận.

Nhóm này đã gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, gây bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua.

Hiện Công an TP Hội An đang tạm giam Phạm Ngọc Nở để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.