Sáng nay (29/7), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An di lý đối tượng Võ Ngọc Hòa (SN 1992, quê Hậu Giang) từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tỉnh Bình Dương để điều tra vụ án giết người.

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: T.T

Hòa là nghi can sát hại chị M.T.L (SN 1988, quê Hậu Giang, ngụ phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào chiều 28/7.

Theo điều tra ban đầu, Hòa và chị L sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2019 nhưng không đăng ký kết hôn. Thời gian gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên chị L đến ở cùng chị gái tại phường An Thạnh, TP Thuận An.

Trong quá trình sinh sống tại đây, chị L có quan hệ tình cảm với người khác khiến Hòa bực tức.

Đến khoảng 16h ngày 28/7, khi chị L đang ngồi trước ki-ốt trên đường D1, phường An Thạnh thì Hòa đi cùng 3 nam thanh niên chưa rõ lai lịch chạy xe máy tới, trên tay cầm con dao.

Thấy vậy, chị L bỏ chạy vào trong nhưng bị Hòa đuổi theo chém nhiều nhát gục xuống đất. Chị gái của chị L cũng bị Hòa đuổi chém nhưng may mắn tránh được.

Sau khi gây án, Hòa lên xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát. Chị L được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do vết thương nặng.

Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định Võ Ngọc Hòa là nghi can gây án, bỏ trốn đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ vận động của cơ quan công an, đến 5h sáng ngày 29/7, Hòa đã đến Công an phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang tiến hành truy bắt 3 đối tượng còn lại đi cùng Hòa tại thời điểm gây án.