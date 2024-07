Cụ thể, sau thời gian trinh sát, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn, móc nối với người ở tỉnh ngoài để hoạt động cá độ bóng đá quy mô rất lớn.

Một số đối tượng trong đường dây cá độ do Hùng và Phúc cầm đầu. Ảnh: Hải Dương

Đến rạng sáng ngày 7/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã huy động 70 người chia làm 20 tổ công tác đồng loạt bắt và khám xét tại 20 địa điểm trên địa bàn huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) và các địa phương khác gồm; TPHCM, Bình Dương, Bình Định.

Ngay sau đó, 30 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở để làm việc. Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Phi Hùng (33 tuổi) và Phạm Hoàng Phúc (34 tuổi) cùng trú tại huyện Ea H’leo là 2 đối tượng cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu, khi bắt đầu mùa giải Euro 2024, Hùng và Phúc liên hệ với 2 đối tượng không rõ nhân thân lai lịch ở TPHCM và Bình Định để nhận 2 tài khoản tổng cá độ bóng đá.

Sau đó, 2 đối tượng này chia các tài khoản tổng trên thành nhiều tài khoản nhỏ rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tổ chức cá độ.

Từ các tài liệu thu thập được, Công an đã làm rõ, từ đầu mùa giải Euro 2024 đến nay nhóm đối tượng này đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Phi Hùng khai nhận bản thân hoạt động trên mạng, xóa tin nhắn hằng ngày thì công an khó mà bắt nhưng không ngờ đến nay bị phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 21 đối tượng để điều tra về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

Trước đó, vào đầu tháng 7/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt 6 đối tượng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Các đối tượng này trú trên địa bàn các huyện Cư Kuin, Krông Búk và Ea H'leo.