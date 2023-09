Ngày 12/9, Công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cho biết, lực lượng an ninh Công an huyện Mèo Vạc đã bắt giữ nhóm đối tượng giả danh nhân viên Viettel Hà Giang đến hỗ trợ nhân dân tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VneID. Do lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhóm đối tượng bí mật tiến hành sử dụng thông tin trên CCCD để lập tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể: Ngày 10/9 bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Mèo Vạc đã xác định và bắt giữ nhóm đối tượng gồm: P.T.H.G (SN 2001); V.L.T (SN 1993); N.T.N, (SN 2001); N.T.T, (SN 1999, vợ đối tượng V.L.T). Cả 4 đối tượng cùng trú tại xã Quang Minh, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang).



4 đối tượng tại cơ quan Công an huyện Mèo Vạc

Qua làm việc các đối tượng khai nhận di chuyển đến huyện Mèo Vạc khoảng 18h tối 22/8. Đến sáng 23/8, nhóm đối tượng nhờ một nam thanh niên người Mông tên C. cùng di chuyển đến thôn Há Dấu Cò, xã Cán Chu Phìn.

Tại quán tạp hóa “Phượng Tồn” các đối tượng giả danh nhân viên Viettel Hà Giang đến hỗ trợ nhân dân tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VneID. Do không còn nhớ mật khẩu ứng dụng VneID và chưa tích hợp thẻ BHYT, vợ chồng chủ quán tạp hóa đã nhờ nhóm đối tượng tích hợp giúp.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, đối tượng đưa ra nhiều lý do như: Phải chụp ảnh chân dung, đưa CCCD và điện thoại cho các đối tượng. Sau đó, các đối tượng lấy lại mật khẩu ứng dụng VneID, tích hợp thẻ BHYT và bí mật sử dụng thông tin trên CCCD để lập tài khoản các Ngân hàng, chủ yếu tài khoản Cake của ngân hàng VPBank, BIDV, SHB, ABBank, MB… Sau khi thiết lập thành công, các đối tượng chụp ảnh gửi xác nhận lập tài khoản thành công cho các đối tượng trong nhóm Zalo để thỏa thuận chia hoa hồng từ trước.

Ngày 26/8, các đối tượng di chuyển sang huyện Đồng Văn chơi, đến ngày 28/8, các đối tượng quay lại huyện Mèo Vạc; tại thôn Lùng Vái, xã Tả Lủng với thủ đoạn tương tự, bốn đối tượng đã lừa thêm 3 - 4 người dân.

Qua đấu tranh, trong khoảng thời gian từ ngày 23/8 - 28/8 tại địa bàn huyện Mèo Vạc, với thủ đoạn nêu trên, 4 đối tượng đã khai nhận việc sử dụng thông tin cá nhân của người khác để thu lợi bất chính, xác lập thành công tổng số 45 tài khoản với số tiền nhận được hơn 2,4 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Gia Phan