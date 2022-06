Tạm giữ 7 đối tượng xịt hơi cay, chém tài xế xe tải vì va chạm giao thông

XEM CLIP:

Công an TP Thủ Đức hiện đang tạm giữ 7 đối tượng để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 14/6 tại đường số 35, phường Cát Lái, TP Thủ Đức xảy ra va chạm giao thông giữa một xe tải với ô tô mang BKS 51H. Ngay sau đó, tài xế xe tải đã bị một số người dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt và dùng hung khí tấn công.

Sau khi va chạm giao thông, các đối tượng hung hãn tấn công người. Ảnh: Cắt từ clip

Một số người xung quanh chứng kiến vụ việc đã vào can ngăn nhưng cũng bị tấn công.

Ngay sau khi gây án, các đối tượng hung hãn đã rời khỏi hiện trường. Hai người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Các đối tượng cầm hung khí tự chế tấn công khiến hai người bị thương. Ảnh: Cắt từ clip

Hai người bị thương được xác định là anh P.T.N. (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và N.V.N (29 tuổi, quê Đồng Nai).

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Cát Lái vào cuộc điều tra. Công an xác định những đối tượng liên quan, đã mời 7 người lên làm việc, lấy lời khai.

Linh An