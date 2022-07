Tạm giữ chú ruột nghi hiếp dâm cháu gái ở Phú Thọ

Ngày 23/7, nguồn tin của VietNamNet xác nhận, Công an huyện Thanh Ba đang tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Linh (31 tuổi, ở xã Đại An) để điều tra về hành vi hiếp dâm cháu ruột theo đơn tố giác.

Theo thông tin ban đầu, do bố mẹ ly hôn nên cháu A. (học THCS, cháu ruột Linh, đã đổi tên) ở với ông bà nội, cùng nhà với Linh. Trong thời gian cháu sống ở nhà ông bà nội, Linh đã quan hệ tình dục với cháu A.. Vụ việc đang được công an huyện Thanh Ba điều tra làm rõ.

"Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Ba đã vào cuộc xác minh điều tra, tạm giữ Linh trong trường hợp khẩn cấp. Công an huyện Thanh Ba đang lấy lời khai, chờ kết quả giám định pháp y, củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố theo quy định", lãnh đạo Công an huyện Thanh Ba cho biết thêm.

Đức Phong