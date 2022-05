Tạm giữ hot girl đi xe Mercedes kêu gọi hùn vốn đầu tư đất

Hôm nay (16/5), thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Âu Thị Thanh Hằng (SN 1996, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, đầu tháng 5/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Hằng có mối quan hệ xã hội phức tạp với nhiều đối tượng hình sự trên địa bàn, có dấu hiệu bất minh về tài chính.

Hằng không có nghề nghiệp ổn định nhưng thường xuyên lên mạng xã hội đăng tải các hình ảnh ăn chơi tại các địa điểm sang trọng, đi ô tô Mercedes, ở chung cư cao cấp, khoe trong tài khoản lúc nào cũng có hàng tỉ đồng.

Hằng tự giới thiệu bản thân là một doanh nhân bất động sản (BĐS) thành đạt để thu hút sự theo dõi của nhiều người và kêu gọi các nhà đầu tư tham gia góp vốn.

Mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Âu Thị Thanh Hằng thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi tại các địa điểm sang trọng, đi ô tô Mercedes - Ảnh Công an Nghệ An

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ đối tượng Âu Thị Thanh Hằng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thu và tạm giữ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Âu Thị Thanh Hằng (làm giả), 1 hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng đất, 1 ô tô Mercedes và nhiều giấy tờ liên quan khác.

Bước đầu Hằng khai nhận, trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đất đang lên giá, nhiều người dân đầu tư và kinh doanh BĐS nên Hằng đã tự tạo cho mình là vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Âu Thị Thanh Hằng - Ảnh Công an Nghệ An

Mục đích của Hằng là kêu gọi mọi người cùng chung tay góp vốn để đầu tư BĐS. Để tạo niềm tin trước khi chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, Hằng đã tự làm hợp đồng đặt cọc mua bán đất, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chuyển cho những người bỏ vốn đầu tư cùng mình.

Từ các thủ đoạn trên, Công an xác định từ tháng 1 đến nay, Hằng đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo chị P.T.M.H. (SN 1991, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) với số tiền gần 8 tỉ đồng.

Đối tượng Âu Thị Thanh Hằng tại cơ quan Công an...

... chiếc xe sang...

... giấy tờ giả để lừa đảo. Ảnh: Công an Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An ra thông báo, những ai là bị hại của Âu Thị Thanh Hằng nhanh chóng liên hệ hoặc đến trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để trình báo.



