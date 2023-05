Ngày 21/5, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tạm giữ Trần Hoài Thương (33 tuổi) để điều tra về việc bạo hành cháu bé hơn 2 tháng tuổi, con gái người yêu của Thương.

Bước đầu Thương khai có tình cảm với chị N.Đ.T.N. (22 tuổi, đang ly thân với chồng, có con gái hơn 2 tháng tuổi). Mẹ con chị N. thuê trọ ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP Đà Lạt.

Mỗi lần ghé chơi, thấy con gái của người yêu hay quấy khóc, Thương đã nhiều lần đánh đứa trẻ. Có lần, anh ta lấy núm vú giả đặt vào miệng bé gái rồi dán băng keo quanh miệng để đứa trẻ không khóc, chỉ tới lúc thấy cháu khó thở mới tháo băng keo ra. Thương còn ném nhiều gấu bông vào người cháu.

Bé gái đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: N.X.

Chiều 20/5, Thương đã tát vào đầu, mặt cháu bé khi thấy cháu không chịu uống sữa. Cháu bé ọc sữa ra ngoài, khó thở. Thương lúc này dùng tay lắc mạnh cháu, rồi đưa đi cấp cứu. Sự việc diễn ra có sự chứng kiến của mẹ cháu bé.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé gái bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả hai chân, chấn thương sọ não… Bệnh nhi hôn mê, phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Nhận thấy bệnh nhi tổn thương nghi do bạo hành, bệnh viện đã báo cáo sự việc cho công an. Công an TP Đà Lạt đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, Thương thừa nhận đã bạo hành cháu bé.

Qua xác minh, Thương có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, thụ án 2 năm tù từ năm 2016. Qua xét nghiệm nhanh, Thương và mẹ cháu bé có kết quả dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.