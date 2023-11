Ngày 21/11, Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trương Hoài Thương (22 tuổi, ngụ xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nguyễn Trương Hoài Thương là nghi phạm chém lìa cánh tay của một nam thanh niên.

Nghi phạm Nguyễn Trương Hoài Thương (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 17/11, anh Lê Vương V. chạy xe máy chở anh Nguyễn Minh T. (cùng ngụ thị trấn Mỹ Long) qua cầu Mai Hương ở xã Vinh Kim thì bị một người dùng dao chém khiến anh T. đứt lìa cánh tay phải.

Nhận tin báo, Công an huyện Cầu Ngang vào cuộc điều tra, truy xét nghi phạm. Do đêm khuya, đường vắng, ít người qua lại, anh V. và anh T. say rượu nên việc cung cấp thông tin hạn chế, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Qua hơn 30 giờ truy tìm, Công an huyện Cầu Ngang đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Trương Hoài Thương. Sau khi gây án, nghi phạm Thương bỏ trốn đến TP Trà Vinh.

Nạn nhân T. nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CACC

Công an đã phối hợp với gia đình kêu gọi, vận động Thương ra đầu thú. Sau đó, Thương đến cơ quan Công an huyện Cầu Ngang để đầu thú.

Tại trụ sở công an, nghi phạm Thương khai, sau cuộc nhậu tại nhà, trong lúc dọn dẹp thì thấy hai thanh niên đi trên một xe máy liên tục chạy qua lại và có hành vi nẹt pô.

Đến khoảng 23h30, hai thanh niên nói trên tiếp tục chạy xe máy qua nhà Thương và nẹt pô, khiêu khích nên nghi phạm đã cầm dao ra định đe dọa.

Nghi phạm Thương khai do hai thanh niên trên cố tình chạy xe đâm vào mình nên anh ta dùng dao chém trúng người T., khiến cánh tay phải của nạn nhân đứt lìa.