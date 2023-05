Sáng nay (22/5) Công an Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ ô tô của người phụ nữ lái xe vượt đèn đỏ, cố thủ bên trong, gây mất an ninh trật tự. Công an sẽ tạm giữ xe 7 ngày để xử lý theo quy định. Hiện người này vẫn chưa chịu lên làm việc với đội CSGT.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 18/5, tại ngã tư đường Hồ Xuân Hương - Minh Khai, thuộc địa phận phường Minh Khai.

Nữ tài xế bật nhạc lớn, cầm điện thoại suốt 2 giờ trong xe

Thời điểm trên, phát hiện nữ tài xế điều khiển ô tô màu đỏ BKS 15A-662XX vượt đèn đỏ, cán bộ Đội CSGT Công an quận Hồng Bàng đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành.

Khi lực lượng công an ngăn chặn được, người phụ nữ dừng xe nhưng không bước xuống mà khóa cửa bên trong, bật nhạc lớn rồi hạ ghế nằm nghe nhạc, xem điện thoại.

Lực lượng công an liên tục gõ cửa xe, vận động người phụ nữ ra ngoài phục vụ việc kiểm tra. Tuy nhiên, nữ tài xế này không chấp hành, có lúc còn mơ màng khó hiểu.

Công an Hồng Bàng tìm cách đưa nữ tài xế ra ngoài để xử lý.

Trước tình thế trên, tổ công tác phải xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng, cử thêm cảnh sát hình sự, công an phường ra phối hợp. Sự việc kéo dài gây hiếu kỳ cho người dân, khiến đoạn đường ùn tắc cục bộ.

"Sau 2 giờ, lực lượng công an đã cho cạy chốt cửa, mở khóa xe, đưa cô gái ra ngoài. Nữ tài xế này tên là Mai, sinh năm 2001, trú tại Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Khi bị đưa về UBND phường, người này có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục 'bắt đền' công an về chiếc khẩu trang; người này có các hành xử rất bất thường.

"Điều khó hiểu là qua test nhanh, nữ tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở hay ma túy trong nước tiểu”, một lãnh đạo Đội CSGT Công an quận Hồng Bàng cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý nữ tài xế về các hành vi: Vượt đèn đỏ, không chấp hành liệu lệnh dừng xe của CSGT, gây mất an ninh trật tự, không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và các giấy tờ khác.