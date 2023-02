Nghệ An: Thầy giáo bị tố sàm sỡ học sinh tiểu học

Hôm nay 21/2, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Thanh An - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, Sở đã yêu cầu chính quyền địa phương và Công an huyện Con Cuông vào cuộc xác minh, điều tra việc có hay không một thầy giáo đang dạy học tại Trường Tiểu học Bồng Khê, xã Bồng Khê (huyện Con Cuông) đụng chạm vào cơ thể nữ sinh.

“Sự việc xảy ra mới ngày hôm qua, đến lúc này sự việc có thật hay không thì chưa kết luận được. Việc này cần cơ quan chức năng có nghiệp vụ điều tra” – ông An chia sẻ.

Trường Tiểu học Bồng Khê nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CC

Thông tin ban đầu, thầy giáo đang bị điều tra được xác định là Nguyễn V.H.N. đang trú tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông và đang dạy học tại Trường Tiểu học Bồng Khê.

Thầy N. chuyển về công tác tại Trường Tiểu học Bồng Khê được 2 năm.

Theo phản ánh, vào ngày 17/2, một nữ học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Bồng Khê về kể với gia đình việc bị một thầy giáo trong trường ôm, "đụng chạm" vào cơ thể.

Sau đó, phụ huynh này đã phản ánh lên nhà trường.

Chủ tịch UBND huyện Con Cuông (Nghệ An) Hoàng Sỹ Kiện cho biết, ngay sau khi nhận được đơn phản ánh của phụ huynh về việc thầy Nguyễn V.H.N. có hành vi sàm sỡ với học sinh, UBND huyện đã họp khẩn và yêu cầu Công an huyện nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

“Trước mắt chúng tôi đã chỉ đạo đình chỉ công việc với thầy N. Công an huyện đã tạm giữ thầy N. để điều tra về hành vi như đơn tố cáo là sàm sỡ học sinh. Sau khi có kết quả điều tra, nếu có thì cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” – ông Kiện khẳng định.