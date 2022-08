Tầm nhìn đắt giá của penthouse Happy One Premier

Tầm nhìn đắt giá

Phối cảnh “biệt thự trên không” đẳng cấp tại khu vực trung tâm Tân Sơn Nhất

Đón đầu xu hướng “smart home” dành cho dòng căn hộ đạt chuẩn, dự án khu căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One Premier tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh từ Mỹ vào hệ thống vận hành và quản lý toàn khu. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh, an toàn toàn khu mà còn mang đến những trải nghiệm tiện nghi cho cư dân tương lai.

Không gian sống rộng thoáng, thiết kế theo xu hướng mở tạo cảm giác kết nối tối đa với thiên nhiên. Đặc biệt, phần sân vườn liền kề không gian phòng khách với hệ cửa hoàn toàn bằng kính cùng tầm nhìn panorama hứa hẹn sẽ là nơi mang lại nhiều cảm xúc thú vị cho chủ nhân.

Happy One Premier cũng là một trong những dự án sở hữu tầm nhìn hướng sông đắt giá mà bất kỳ dự án nào cũng mơ ước. Từ căn penthouse, cư dân tương lai dễ dàng phóng tầm mắt ra sông Vàm Thuật, khu vực trung tâm của thành phố hay sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sôi động.

Với tầm nhìn đắt giá, Happy One Premier đem đến những trải nghiệm khác biệt cho gia chủ. Đó là cảm nhận khi đón những tia nắng ban mai đầu tiên, làn gió tự nhiên lùa vào hướng sân vườn và từng không gian sống tạo nên sự hứng khởi đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Buổi tối, những căn penthouse này sẽ mang đến cho gia chủ một khung cảnh huyền ảo và lãng mạn với lối thiết kế không gian mở tối đa, nâng niu từng cảm xúc của gia chủ sau mỗi ngày làm việc. Chủ nhân căn hộ cũng có thể quây quần cùng gia đình ngắm pháo hoa vào những dịp lễ, Tết từ phía quận 1, quận 2 và TP. Thủ Dầu Một.

Là dự án căn hộ có penthouse hiếm hoi tại khu vực, giá trị của căn hộ càng thêm đáng giá.

Hệ sinh thái 39 tiện ích

Bên cạnh đó, hệ sinh thái tiện ích nội khu tối ưu mang đến cho cư dân Happy One Premier trải nghiệm sống hiện đại, đẳng cấp. Chẳng hạn như: cây xanh nội khu, sảnh chờ nhiệt đới 200m2, sảnh đón với cảnh quan cây xanh và thác nước...

Ngoài việc nắm bắt xu hướng “xanh hoá”, Happy One Premier còn chú trọng sử dụng những nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, tận dụng tối đa luồng không khí, nguồn sáng tự nhiên và phủ xanh khắp các khu vực tiện ích nội khu.

Không chỉ vậy, Happy One Premier còn tạo nên hấp lực lớn nhờ tiến độ và chất lượng xây dựng được bảo chứng bởi chủ đầu tư Vạn Xuân Group. Đây cũng là điểm cộng bên cạnh vị trí đắc địa khi xung quanh dự án là những tuyến đường huyết mạch dễ dàng kết nối với những khu vực sôi động: TP. Thủ Đức, khu trung tâm thành phố, Bình Dương…

Vị trí trên cao đắt giá - khẳng định vị thế chủ nhân penthouse ở dự án Happy One Premier. Ảnh phối cảnh

Dự án căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One Premier Chủ đầu tư: Vạn Xuân Group Phát triển dự án: Vivahomes Quản lý vận hành: Savista Hotline: 0929 009 555

