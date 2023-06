Hoiana Resort & Golf tung gói nghỉ dưỡng “Family Fun” dành cho khách đặt phòng ở New World Hoiana Beach Resort hoặc New World Hoiana. Những “thiên thần” nhí sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại không gian riêng, trong khi phụ huynh có thể thử thách bản thân với các hoạt động trên bãi biển trong suốt thời gian lưu trú. Ngoài ra, du khách sẽ được miễn phí bữa ăn sáng cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 12 tuổi; miễn phí nâng cấp hạng phòng; miễn phí dịch vụ đón tiễn cao cấp; sử dụng dịch vụ giải trí bao gồm: phòng gym, hồ bơi và bãi biển tuyệt đẹp dài 4km. Gói có giá từ 2.900.000 đồng/phòng đối với New world Hoiana Beach resort và New world Hoiana Hotel từ 1.860.000 đồng/phòng. Thời gian đặt phòng và lưu trú: từ nay đến ngày 31/08/2023.