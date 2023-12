{"article":{"id":"2223370","title":"Tấn Minh - Thu Huyền, cặp vợ chồng hiếm hoi sắp được phong NSND","description":"NSƯT Tấn Minh được tặng danh hiệu NSND đợt 2 trong khi vợ anh là NSƯT Thu Huyền có tên trong danh sách đợt 1.","contentObject":"<p>Theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11, có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND đợt 2. </p>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/tan-minh-tag2603991202294694247.html\">NSƯT Tấn Minh</a> là 1 trong 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt phong tặng danh hiệu NSND lần này. Trong khi vợ anh là NSƯT Thu Huyền - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cũng có tên trong danh sách 77 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân theo quyết định 724/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký ngày 22/6.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/402567021-10228440035758838-2079414277310285488-n-1478.jpg?width=768&s=QhrljeRDzPMnOWy-w5Aq_A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/402567021-10228440035758838-2079414277310285488-n-1478.jpg?width=1024&s=YVsEjuxKLR3rNSb1IyduKQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/402567021-10228440035758838-2079414277310285488-n-1478.jpg?width=0&s=Hbmn-jzN2WBbfg_-c8V2Dg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/402567021-10228440035758838-2079414277310285488-n-1478.jpg?width=768&s=QhrljeRDzPMnOWy-w5Aq_A\" alt=\"402567021 10228440035758838 2079414277310285488 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/402567021-10228440035758838-2079414277310285488-n-1478.jpg?width=260&s=_95UA-7fcPQZhPlMRu5HHQ\"></picture>

<figcaption><em>Ca sĩ Tấn Minh được xét tặng danh hiệu NSND lần 10.</em></figcaption>

</figure>

<p>NSƯT Tấn Minh tên đầy đủ là Huỳnh Tấn Minh hiện là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, thành phố Hà Nội. </p>

<p>Tấn Minh tốt nghiệp khoa Thanh nhạc của Học viện Âm <a href=\"https://vietnamnet.vn/giai-tri/nhac\">nhạc</a> Quốc gia Việt Nam rồi đầu quân về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.</p>

<p>Nam nghệ sĩ được yêu mến nhờ giọng hát ngọt ngào, trầm ấm. Tên tuổi anh gắn liền với các ca khúc như: <em>Bức thư tình đầu tiên, Phượng Hồng, Mối tình đầu, Em và tôi</em>... Năm 1998 anh đoạt giải <em>Giọng hát vàng Asian</em>. Năm 2015, Tấn Minh trở thành Giám đốc nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/271813728-2125662210944329-2813006759825410948-n-1479.jpg?width=768&s=-4QPlEJ_VJDutNTk5_Vo5Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/271813728-2125662210944329-2813006759825410948-n-1479.jpg?width=1024&s=qHSuRsxKVokLTzX_AA7X4Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/271813728-2125662210944329-2813006759825410948-n-1479.jpg?width=0&s=s7NosWUG6UrJ3hp8Ex9jcQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/271813728-2125662210944329-2813006759825410948-n-1479.jpg?width=768&s=-4QPlEJ_VJDutNTk5_Vo5Q\" alt=\"271813728 2125662210944329 2813006759825410948 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/271813728-2125662210944329-2813006759825410948-n-1479.jpg?width=260&s=4tvgl8WefFHe3fKkm9HVPQ\"></picture>

<figcaption><em>Cả Tấn Minh và vợ Thu Huyền đều được xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.</em></figcaption>

</figure>

<p>Năm 2004, anh kết hôn với nghệ sĩ Thu Huyền. Sau 19 năm về chung nha, cả hai có 2 con trai Minh Nam (sinh năm 2005) và Minh Khôi (sinh năm 2010). </p>

<p>Vừa qua, nghệ sĩ Thu Huyền đăng ảnh gia đình 4 người hạnh phúc với dòng chia sẻ ý nghĩa: \"Có những khoảnh khắc sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Có những việc tưởng như mới hôm qua mà đã 19 năm. 19 năm là quãng đường cũng tương đối rồi mình nhỉ, em chỉ thấy 'được' thôi\".</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/398184363-2622261967951015-8970720502794476634-n-1480.jpg?width=768&s=qhlN9thhrIYjFKJKyaSASw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/398184363-2622261967951015-8970720502794476634-n-1480.jpg?width=1024&s=Fh27CxiDcJXQ9imU6Vub2g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/398184363-2622261967951015-8970720502794476634-n-1480.jpg?width=0&s=y7DiP5ZiUgKzcN0KjjFLNg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/398184363-2622261967951015-8970720502794476634-n-1480.jpg?width=768&s=qhlN9thhrIYjFKJKyaSASw\" alt=\"398184363 2622261967951015 8970720502794476634 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/398184363-2622261967951015-8970720502794476634-n-1480.jpg?width=260&s=rWNQlCiLqoM8xO1SajIy7A\"></picture>

<figcaption><em>Sau 19 năm kết hôn, cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên hai con trai.</em></figcaption>

</figure>

<p>Ca sĩ Tấn Minh từng chia sẻ không phải người hay nói những điều lãng mạn với vợ nhưng sẵn sàng giúp bà xã làm việc nhà, rửa bát... Dù bận rộn với công việc, vợ chồng nghệ sĩ Tấn Minh vẫn luôn cố gắng dành thời gian chăm sóc, trò chuyện với các con.</p>

<p>Với Thu Huyền, Tấn Minh là người chồng điềm đạm, khép kín, chân thành và đầy trách nhiệm. Đã có 19 năm bên nhau, cả hai vẫn luôn giữ hôn nhân bền chặt nhờ bí quyết luôn chia sẻ với nhau mọi thứ từ công việc tới cuộc sống.</p>

<p><strong>Thu Nhi</strong></p>

