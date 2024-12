Mới đây, Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận một phụ nữ 40 tuổi nhập viện vì nhiễm trùng tiểu tái phát và không thể quan hệ tình dục do vòng xơ sẹo trong âm đạo.

Trước đó, sau khi sinh con, chị cảm thấy âm đạo rộng nên tìm đến cơ sở thẩm mỹ để thu hẹp. Tuy nhiên, can thiệp quá mức khiến âm đạo bị khâu quá hẹp, gây đau đớn và không thể quan hệ. Dù đã phẫu thuật lại tại cơ sở này, tình trạng vẫn không cải thiện. Chỉ đến khi vòng xơ sẹo trong âm đạo tiếp tục gây đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, người phụ nữ mới đến bệnh viện kiểm tra.

Người bệnh thực hiện thủ thuật tại Bệnh viện Bình Dân. Ảnh: BVCC.

Nặng nề hơn là trường hợp của người phụ nữ 38 tuổi bị thủng âm đạo khi làm phẫu thuật thu nhỏ tại một spa. Sau thực hiện vài giờ, người bệnh phát hiện máu chảy kéo dài ở vùng hậu môn, âm đạo. Khi quay lại spa kiểm tra, chị được đưa đi cấp cứu do có nhiều tổn thương phức tạp. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện chị bị thủng thành sau âm đạo thông vào trực tràng, phải phẫu thuật gấp.

Hiểu đúng về cảm giác “lỏng lẻo” âm đạo

Theo ThS.BS Phạm Hữu Đoàn, Trưởng khoa Niệu nữ - Niệu chức năng, Bệnh viện Bình Dân, một số chị em cho rằng âm đạo giãn rộng sau sinh nở cần phẫu thuật thu hẹp lại. Tuy nhiên, bộ phận này có thể co giãn thay đổi kích thước linh hoạt. Do đó, cảm giác “lỏng lẻo” không phải do kích thước âm đạo thay đổi mà là do sự kém đàn hồi của thành âm đạo, sự giảm chất lượng của các lớp cơ.

Nguyên do kém đàn hồi âm đạo có thể do mang thai và sinh con, lão hoá, suy giảm nồng độ estrogen, bệnh tật hoặc chấn thương.

Hiện có 4 phương pháp để nâng cao đàn hồi của cơ vùng sàn chậu, trong đó có âm đạo gồm: thay đổi lối sống, tập mạnh cơ sàn chậu, laser sàn chậu và phẫu thuật.

Laser hỗ trợ điều trị rối loạn tình dục nữ. Ảnh: BVCC.

Trong đó, phẫu thuật chỉ nên thực hiện đối với các trường hợp cơ sàn chậu đã suy yếu nặng. Đó là các trường hợp người bệnh có sa bàng quang, tử cung hoặc ruột. Phẫu thuật phải do bác sĩ chuyên khoa sâu, được đào tạo tốt thực hiện để tránh biến chứng đáng tiếc như thủng âm đạo - trực tràng.

Nhu cầu làm đẹp lớn

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu TPHCM, đánh giá nhu cầu làm đẹp vùng kín hiện nay là rất lớn.

"Hiện nay, phụ nữ rất cởi mở về việc thẩm mỹ vùng kín. Với họ, việc làm đẹp vùng kín cũng quan trọng không kém làm đẹp ngoại hình, giúp họ thoát khỏi suy nghĩ tự ti về cơ thể sau khi sinh, giữ gìn hạnh phúc gia đình", PGS Liêm cho biết.

Bên cạnh đó, một lý do khác cũng quan trọng không kém là nhiều người sau sinh bị sa sinh dục. Về lâu dài, tình trạng này có thể dẫn đến việc tử cung lọt ra ngoài, ảnh hưởng đến chức năng sinh lý. Do đó, phẫu thuật làm đẹp vùng kín là điều cần thiết với nhóm này để tránh các biến chứng phụ khoa về sau.

Theo PGS Liêm, làm đẹp vùng kín giờ đây đã trở thành chủ đề quen thuộc trong các cuộc nói chuyện, chị em cũng dần không còn cảm thấy ngại ngùng khi đi thực hiện các thủ thuật này. Tuy nhiên, khi lựa chọn cơ sở thẩm mỹ, nhiều chị em vẫn ưa thích đến các địa chỉ tư nhân hơn bệnh viện lớn.

“Điều này là do việc quảng cáo hình thức làm đẹp vùng kín tại các bệnh viện lớn còn hạn chế. Trong khi đó, các thẩm mỹ viện, spa lại được thoải mái quảng cáo hơn, từ đó thu hút nhiều khách hàng hơn”, PGS Liêm giải thích.

Bác sĩ khuyên phụ nữ cần thông minh khi lựa chọn các cơ sở làm đẹp, tìm hiểu kỹ và tránh những nơi không có giấy phép rõ ràng.

Làm đẹp vùng kín tại những cơ sở này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ, từ vấn đề không đảm bảo vệ sinh đến việc người làm có thể gặp biến chứng ngay sau phẫu thuật như chảy máu, tụ máu, đau đớn, bục chỉ khâu… Về lâu dài, chị em cũng có thể gặp các vấn đề như són tiểu, đau khi quan hệ, khô âm đạo, thậm chí là tổn thương nghiêm trọng như thủng trực tràng.