Sáng nay (7/4), trao đổi với PV VietNamNet, đại diện TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, liên quan đến việc kỷ luật, cách chức đối với ông Huỳnh Ngọc Thiện (Chánh toà hình sự), Chánh án tỉnh đã có quyết định thu hồi, huỷ bỏ quyết định kỷ luật (Quyết định 84) và thay thế quyết định cách chức (Quyết định 85) sau 10 ngày ký ban hành.

Ảnh: Trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa. Ảnh: T.A

Theo đại diện TAND tỉnh, lý do thu hồi, thay thế hai quyết định trên do “sai sót trong công tác tham mưu của cấp dưới, nội dung trong Quyết định 84 không đúng”. Do đó, sau khi phát hiện, lãnh đạo toà án tỉnh đã họp và đưa ra động thái trên.

“Song song thu hồi, huỷ bỏ và thay thế hai quyết định, lãnh đạo toà sẽ xem xét trách nhiệm của cán bộ tham mưu, phòng tổ chức cán bộ để xử lý”, vị đại diện cho hay.

Nói về Quyết định 84, đại diện TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, trong kết luận số 09 của đoàn kiểm tra TAND tối cao chỉ ra nhiều vi phạm của ông Thiện. Qua đó, giao thẩm quyền cho Chánh án toà án tỉnh để xử lý vi phạm kỷ luật, đề nghị xem xét tư cách thẩm phán. Nhưng, do sai sót từ cán bộ tham mưu, trong quyết định này lại ghi nội dung “cách chức chức danh thẩm phán” đối với ông Thiện, là không đúng.

Quyết định cách chức chức danh Thẩm phán Trung cấp là không đúng với thẩm quyền của Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

“Về hình thức cách chức thẩm phán, TAND tỉnh phải kiến nghị với TAND Tối cao, rồi Chánh án toà tối cao mới kiến nghị ra hội đồng tuyển chọn thẩm phán tối cao để Chủ tịch nước quyết định. Đằng này, trong Quyết định 84 lại ghi cách chức thẩm phán do Chánh án toà tỉnh ký là không đúng thẩm quyền”, vị này lý giải.

Cũng theo đại diện TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vẫn giữ hình thức cách chức chánh toà hình sự đối với ông Huỳnh Ngọc Thiện như trong Quyết định 85. Quyết định thay thế sẽ điều chỉnh về nội dung căn cứ ra quyết định.

Trước đó, ngày 28/3, Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Văn Vui ký, ban hành Quyết định số 85 về việc cách chức chức vụ Chánh toà hình sự đối với ông Huỳnh Ngọc Thiện, kể từ ngày 1/4/2023. Ông Thiện bị cách chức vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong công tác xét xử, vi phạm những việc pháp luật quy định cán bộ, công chức không được làm”.