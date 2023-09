Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) được giao là Thường trực cơ quan quốc gia thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học với mục đích kiểm soát an ninh, an toàn các hóa chất lưỡng dụng (hóa chất Bảng) tránh nguy cơ thất thoát, sử dụng sai mục đích để sản xuất vũ khí hóa học.

Theo Cục Hoá chất, trong khuôn khổ hợp tác quốc tế thực thi Công ước Cấm vũ khí hóa học, Cục Hóa chất phối hợp với Chương trình An ninh hóa chất Hoa Kỳ và Hội hóa học Việt Nam tổ chức “Hội thảo Tăng cường quản lý kiểm soát an ninh trong hoạt động hóa chất tại Việt Nam”.

Tại Hội thảo, Đại diện Cục Hóa chất, Hội hóa học Việt Nam và Chương trình An ninh hóa chất Hoa Kỳ đã trình bày các bài tham luận nguyên tắc về an ninh hóa chất và các mối đe dọa về phổ biến hóa chất lưỡng dụng; Các quy định và khuôn khổ về an toàn hóa chất của Việt Nam; Giới thiệu chuỗi cung ứng trong hoạt động hóa chất, nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng hóa chất truyền thống, phổ biến các xu hướng công nghệ mới nổi trong ngành hóa chất, thương mại điện tử, Blockchain, phát triển công nghệ và các mô hình kinh doanh, phân phối phi truyền thống... đồng thời, thảo luận các quy định quản lý và kinh nghiệm thực tiễn về đảm bảo an ninh đối với hóa chất lưỡng dụng ở các quốc gia Đông Nam Á.

Hội thảo dự kiến được tổ chức vào ngày 18/9/2023 tại Thành phố Hà Nội và ngày 20/9/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ nhà nước và doanh nghiệp hoạt động hóa chất về các quy định pháp luật quản lý an ninh hóa chất trên thế giới và Việt Nam.

PV