Sáng 12/12, HĐND TP Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 15, kỳ họp cuối năm 2023.

<p>Tại kỳ họp, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng cho biết, năm 2023, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước tăng 2,58% so với năm 2022. Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 4,1%; khu vực công nghiệp- xây dựng ước giảm 2,05%; khu vực nông-lâm nghiệp- thuỷ sản ước tăng 1,19%.</p>

<p>Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước giảm 12,3%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giảm 14,6%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 20.598 tỷ đồng, bằng 87,8% dự toán HĐND TP giao, bằng 85,6% so với năm 2022.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tang-truong-kt-1-534.jpg?width=768&s=2RsppU9V4MC5zp9NfEuY6w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tang-truong-kt-1-534.jpg?width=1024&s=j7cstC3-56_lR3--LSsWVw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tang-truong-kt-1-534.jpg?width=0&s=ENSAMPYctN5jJKNZZ1w0bQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tang-truong-kt-1-534.jpg?width=768&s=2RsppU9V4MC5zp9NfEuY6w\" alt=\"tang-truong-kt-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tang-truong-kt-1-534.jpg?width=260&s=8Vcgz-UgFWt7q8nUCsh4Aw\"></picture>

<figcaption>Năm 2023, GRDP của Đà Nẵng ước tăng 2,58% </figcaption>

</figure>

<p>Theo ông Minh, nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng kinh tế thấp do ảnh hưởng lớn của tình hình kinh tế thế giới, nhiều đơn hàng sản xuất bị cắt giảm dẫn tới tình trạng thu hẹp quy mô trong hoạt động công nghiệp chế biến chế tạo. </p>

<p>Tiến độ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 còn chậm, do nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập thủ tục. </p>

<p>Theo ông Nguyễn Văn Quảng- Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2023 TP còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục, nhất là mức tăng trưởng GRDP thấp.</p>

<p>“Chúng ta là địa phương thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương việc giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách chưa đạt yêu cầu, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực sụt giảm, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn”, ông Quảng nói.</p>

<p>Bí thư Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng với nhiều thời cơ và khó khăn, thách thức đang đặt ra. Do đó, ông đề nghị HĐND TP cùng các cấp, các ngành cần quyết tâm và chủ động hơn nữa, khắc phục các khó khăn, hạn chế, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-ong-quang-bi-thu-da-nang-1-535.jpg?width=768&s=O03o9IWjRus0t8DbG45Wow\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-ong-quang-bi-thu-da-nang-1-535.jpg?width=1024&s=ZBDHuXFtr6DKTOO__ZANoA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-ong-quang-bi-thu-da-nang-1-535.jpg?width=0&s=Rg8UtLNrZdF-9DRWEZQh9g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-ong-quang-bi-thu-da-nang-1-535.jpg?width=768&s=O03o9IWjRus0t8DbG45Wow\" alt=\"W-ong-quang-bi-thu-da-nang-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-ong-quang-bi-thu-da-nang-1-535.jpg?width=260&s=Tu3U97vOMzlZwpjYZH9IgA\"></picture>

<figcaption>Ông Nguyễn Văn Quảng- Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng</figcaption>

</figure>

<p>Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu năm 2024, GRDP tăng từ 8-8,5%; thu ngân sách tăng từ 5-7% so với ước đạt của năm 2023. Đặc biệt là xây dựng các cơ chế, chính sách để thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghệ AI phát triển nhằm tạo nền tảng cho sự bứt phá của thành phố trong thời gian đến.</p>

<p>Cũng theo ông Quảng, tại kỳ họp lần này sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, có tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân thành phố trong năm 2024.</p>

