Tập đoàn TKV chủ động ứng phó bão số 3

Hệ thống mương thoát nước của Than Đèo Nai hoàn thành trước mùa mưa bão, đảm bảo công tác thoát nước trong mùa mưa bão. Ảnh: TKV

Bão số 3 đã gây mưa lớn diện rộng từ chiều ngày 25 đến rạng sáng ngày 26/8 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh làm ảnh hưởng đến sản xuất của các đơn vị hầm lò, lộ thiên... Cơn bão có sức gió mạnh cấp 8, mưa liên tục trong nhiều giờ đồng hồ và lưu lượng mưa lớn từ 110-140 mm, có những nơi trên 200 mm đã ảnh hưởng đến sản xuất của các đơn vị sản xuất của TKV tại Quảng Ninh.

Ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tại các khai trường, khu vực moong khai thác than lộ thiên, các tuyến đường mỏ, các tuyến mương thoát nước, các công trình PCMB… của các Công ty CP Than Đèo Nai, Cọc Sáu và Cao Sơn. Ngay trong đêm 25/8, các đơn vị đã bố trí lãnh đạo, các phòng ban, đơn vị cùng thiết bị, phương tiện trực phòng chống bão, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra do ảnh hưởng của mưa lớn.

Ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kiểm tra tại khai trường Than Đèo Nai. Ảnh: TKV

Tại mương thoát nước Anpha và khu vực moong khai thác của Công ty CP Than Đèo Nai tính đến 8h sáng ngày 26/8, lượng nước tại moong tăng thêm hơn 600.000 m3, công ty đã bố trí 2 hệ thống bơm là bơm hào giữa và bơm trung gian, mỗi hệ thống có 02 máy bơm, công suất bơm 1.000 m3/giờ.

Tại khu vực moong khai thác của Công ty CP Than Cọc Sáu, lượng nước bùn tăng thêm 800.000 m3, công ty bố trí 4 hệ thống bơm nước và 3 hệ thống bơm bùn tại khu vực moong. Công ty CP Than Cao Sơn đã bố trí lãnh đạo và lực lượng trực phòng chống bão, kiểm tra các khu vực trọng yếu, các tuyến đường. Công ty cũng đã cơ bản hoàn thành các công trình phòng chống mưa bão, đặc biệt là tại khu vực bãi thải Bàng Nâu; lắp đặt các hệ thống bơm, đường ống thoát nước moong tại moong Cao Sơn và Tây Nam Đá Mài…

Ông Nguyễn Văn Thuấn, Giám đốc Công ty CP Than Cọc Sáu (đứng giữa) báo cáo công tác phòng chống, khắc phục bão số 3. Ảnh: TKV

Các đơn vị thuộc TKV đã kịp thời bảo vệ các thiết bị, máy móc trên khai trường, gia cố chằng néo các nhà xưởng, vật kiến trúc, bảo đảm an toàn khi có gió, mưa lớn; tổ chức bơm thoát nước moong liên tục; bố trí người, phương tiện củng cố các các tuyến đường mỏ, bờ moong bị sạt lở…

Công ty CP Than Đèo Nai bố trí thiết bị, phương tiện san gạt, gia cố các khu vực bị sạt lở. Ảnh: TKV

Ông Phan Xuân Thuỷ cho biết, với mục tiêu đảm bảo an toàn là số 1, các đơn vị trong tập đoàn TKV đã tập trung nguồn lực, đặc biệt lưu ý những vị trí trọng yếu, các khu vực bờ moong, các tuyến đường có thể bị sạt lở do mưa lớn, thường xuyên kiểm tra, khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn mới được sản xuất; đồng thời tập trung bơm thoát nước moong, xử lý bùn nước, củng cố các tầng, các tuyến đường vận chuyển, kiểm tra gia cố các khu vực đê, đập chắn chân bãi thải, chuẩn bị các điều kiện để bắt tay vào sản xuất ngay sau bão, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Hệ thống phà bơm tại khu vực moong khai thác của Công ty CP Than Cao Sơn. Ảnh: TKV

Cũng trong sáng ngày 26/8, Trung tâm Điều hành sản xuất TKV tại Quảng Ninh và các phòng ban chức năng của tập đoàn tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại các đơn vị vùng Hạ Long và miền tây (Quảng Ninh).

Thúy Ngà