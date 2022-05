Tàu hoả hất văng xe tải cố băng qua đường sắt, một người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h10 trưa 4/5, đoàn tàu SE7 chạy hướng Bắc vào Nam, khi đi đến Km290+620, đoạn đường ngang dân sinh thì va chạm với xe tải mang BKS 37C chạy từ khu đường liên xã ra QL1A.

Sau khi va chạm, xe tải bị hất ngược ra khỏi đường tàu, nam tài xế trên 30 tuổi (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ. Một người còn lại trong xe bị thương nặng, được người dân cạy cửa đưa vào bệnh viện ở TP Vinh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn

Tài xế tử vong tại hiện trường - Ảnh: CT

Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng. Đoàn tàu SE7 dừng lại làm thủ tục cần thiết trước khi tiếp tục hành trình.

Thông tin ban đầu, tài xế xe tải đang chở vật tư đồ điện lạnh cho chủ cửa hàng ở huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.



Bảo An