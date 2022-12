Ca sĩ Taylor Swift ra mắt phim dài đầu tay với vai trò đạo diễn

Tối 9/12, hãng phim Searchlight Pictures chia sẻ về màn hợp tác với ca sĩ Taylor Swift. Theo đó, nữ ca sĩ sẽ trở thành đạo diễn cho bộ phim dài tay đầu tiên với kịch bản của riêng cô.

“Taylor Swift là một nghệ sĩ và người kể chuyện thuộc thế hệ mới. Thật vui và vinh dự khi được cộng tác với nữ ca sĩ khi cô bắt đầu cuộc hành trình sáng tạo mới đầy thú vị này”, Chủ tịch hãng phim chia sẻ.

Taylor Swift được kỳ vọng với vai trò đạo diễn phim.

Phía đơn vị sản xuất chưa chia sẻ về nội dung, chủ đề cũng như dàn diễn viên phim. Tuy nhiên, khán giả lẫn truyền thông đều bày tỏ háo hức với dự án lần này. Trước đó, các tác phẩm do hãng phim này sản xuất đều được giới chuyên môn đánh giá tích cực, giành giải Oscar như The Shape of Water (2017) và Nomadland (2020).

Taylor Swift bày tỏ háo hức với dự án đầu tay của mình. "Đó là một quá trình với từng bước nhỏ. Không hề có chuyện một ngày tỉnh dậy và tôi quyết định làm đạo diễn đâu. Tôi đã tham gia hơn 60 dự án quay video âm nhạc và tôi học hỏi dần từ đó", cô nói.

Nữ ca sĩ ngoài vai trò biểu diễn còn được chú ý với công tác phía sau máy quay. Cách đây không lâu, bộ phim ngắn dài 13 phút mang tên All Too Well: The Short Film lấy cảm hứng từ chính cuộc tình cũ của mình cũng do chính cô tự tay viết kịch bản và làm đạo diễn. Taylor thậm chí không giấu tham vọng đưa phim của mình tranh giải Oscar.

Taylor Swift sinh năm 1989, là một trong những ca sĩ thành công nhất làng nhạc thế giới. Ở tuổi 32, nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên đã bán được hơn 200 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới, nhận được 11 giải Grammy, 1 giải Emmy, 29 giải thưởng Âm nhạc Billboard, 34 giải thưởng Âm nhạc Mỹ và 58 kỷ lục Guinness thế giới...