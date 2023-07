Techcombank đánh dấu nửa đầu năm 2023 với tổng số lượng khách hàng lên tới 12,2 triệu, trong đó thêm khoảng 1,4 triệu khách hàng được thu hút mới, với tỷ trọng 45,3% gia nhập qua các kênh kỹ thuật số và 43,8% thông qua các đối tác trong hệ sinh thái. Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử đã tăng lên 499,7 triệu trong quý II/2023, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm, trong khi tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 2,3 triệu tỷ đồng. Cũng trong quý II/2023, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 5.649 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, ngân hàng đạt 11.272 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương hơn 51% so với kế hoạch đặt ra cả năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng từ 32% cuối quý I lên mức 34,9% trong quý II. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức 15,1% vào cuối quý II/2023, tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành.