Năm 2023, Techcombank được ghi nhận về hoạt động xuất sắc và đổi mới, nhận được những giải thưởng sau: • Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2023 - FinanceAsia bình chọn • Top 163 Ngân hàng Giá trị nhất Toàn cầu 2023, với giá trị thương hiệu được định giá 1,4 tỉ USD - The Brand Finance • “Ngân hàng Bán lẻ xuất sắc nhất Việt Nam” và “Ngân hàng Bán lẻ Tư nhân xuất sắc nhất Việt Nam” 2023 - The Asian Banker • “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2023 - Triple A Awards • “Nơi làm việc tốt nhất 2023” - Great Place to Work