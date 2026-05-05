Tên lửa Zircon 3M22 tốc độ Mach 9, tầm bắn 1.000-1.500km và khả năng cơ động khó lường - ‘cơn ác mộng vô hình’ khiến mọi lá chắn thép trở nên vô dụng.
Khi Nga liên tục thử nghiệm và triển khai các vũ khí siêu vượt âm, thế giới quốc phòng phải đối mặt với một thách thức lớn: làm thế nào để đối phó với những tên lửa bay ở tốc độ Mach 8-9, gần như không thể đánh chặn bằng công nghệ hiện tại?
Tên lửa hành trình 3M22 Zircon (Tsirkon) chính là biểu tượng rõ nét nhất cho tham vọng này. Do NPO Mashinostroyeniya phát triển, tên lửa Zircon không chỉ là sản phẩm công nghệ cao mà còn là một phần then chốt trong chiến lược A2/AD của Nga, đặc biệt trên mặt trận hải quân.
Bài phân tích dưới đây dựa trên các nguồn tin quân sự công khai (missiledefenseadvocacy, thedefensewatch, nationalinterest…), trình bày khách quan về hành trình phát triển, công nghệ cốt lõi và thông số kỹ thuật của loại vũ khí siêu vượt âm này.
Tên lửa Zircon ra đời từ quá trình theo đuổi công nghệ động cơ siêu vượt âm kéo dài nhiều năm của Nga. Ban đầu được thiết kế chủ yếu làm vũ khí chống hạm, tên lửa sau này được mở rộng khả năng tấn công mục tiêu trên bộ.
Tên lửa Zircon được tối ưu hóa để triển khai trên các tàu chiến hiện đại của Hải quân Nga, bao gồm tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu ngầm, thông qua hệ thống phóng thẳng đứng đa năng (VLS - Vertical Launching System. Tiếng Nga: Универсальный Корабельный Стрельбовый Комплекс - UKSK).
Nhờ đó, tên lửa Zircon mang lại khả năng tấn công phản ứng nhanh, linh hoạt và khó bị phát hiện sớm, giúp Nga tăng cường sức mạnh răn đe trên biển và ven bờ.
Tên lửa Zircon có chiều dài khoảng 9 mét, được trang bị đầu đạn thông thường nặng ước tính 300-400kg, đủ sức gây thiệt hại lớn cho tàu chiến hoặc mục tiêu kiên cố trên bộ.
Hệ thống dẫn đường tích hợp nhiều lớp, bao gồm định vị quán tính INS làm nền tảng, kết hợp định vị vệ tinh và radar chủ động ở giai đoạn cuối.
Nhờ đó, tên lửa Zircon duy trì độ chính xác cao ngay cả khi hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu điện tử mạnh mẽ. Khả năng cơ động linh hoạt ở tốc độ siêu thanh là yếu tố then chốt giúp tên lửa giảm xác suất bị đánh chặn.
Theo thedefensewatch.com, Nga đã đưa tên lửa Zircon vào sử dụng hạn chế trên một số tàu mặt nước như lớp Admiral Gorshkov và đang tích hợp dần lên tàu ngầm lớp Yasen-M cũng như các nền tảng khác sau nâng cấp.
Các cuộc thử nghiệm và báo cáo sử dụng thực chiến cho thấy tên lửa Zircon đang được tinh chỉnh để thực hiện cả nhiệm vụ tấn công đất liền.
Tuy nhiên, các nhà phân tích quốc tế vẫn giữ thái độ thận trọng. Một số nguồn phương Tây cho rằng thông số do Nga công bố có thể được tối ưu hóa và việc sản xuất hàng loạt scramjet vẫn đối mặt với thách thức kỹ thuật lẫn kinh tế.
Dù vậy, không thể phủ nhận tên lửa Zircon đại diện cho bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm của Nga.
