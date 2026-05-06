Trong khi thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào các dòng tên lửa nhiên liệu rắn hiện đại, Nga vẫn duy trì một ‘huyền thoại’ nhiên liệu lỏng với sức mạnh khiến mọi đối thủ phải e dè. Tên lửa R-29RMU2 Sineva không chỉ giữ kỷ lục thế giới về tầm bắn đối với tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM), mà còn là minh chứng cho sự tinh xảo trong kỹ thuật tên lửa của Moscow, biến những chiếc tàu ngầm cũ thành những pháo đài hạt nhân không thể xuyên thủng.

Một vụ phóng tên lửa Sineva của Nga. Ảnh: wikipedia.org

Tên lửa R-29RMU2 Sineva (tên NATO: SS-N-23 Mod 2/Skiff), còn gọi là RSM-54, là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) sử dụng nhiên liệu lỏng ba tầng, do Cục Thiết kế Makeyev phát triển.

Tên lửa Sineva được đưa vào biên chế năm 2007 để trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân lớp Delta IV (Project 667BDRM), thay thế dần các phiên bản cũ hơn trong gia đình R-29.

Đây là một trong những SLBM chủ lực của Nga bên cạnh tên lửa Bulava, góp phần duy trì lực lượng răn đe hạt nhân biển đáng tin cậy.

Về thông số kỹ thuật cơ bản, tên lửa Sineva có chiều dài 14,8 mét, đường kính 1,9 mét và trọng lượng phóng khoảng 40,3 tấn.

Tên lửa Sineva được thiết kế để phóng từ ống ngầm của tàu ngầm, sử dụng động cơ ba tầng chạy bằng nhiên liệu lỏng.

Tên lửa đạn đạo Sineva của Nga trong một đợt huấn luyện. Ảnh cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga/militarnyi.com.

Ưu điểm của nhiên liệu lỏng là khả năng điều chỉnh lực đẩy chính xác hơn trong một số giai đoạn, dù đòi hỏi quy trình bảo dưỡng phức tạp hơn so với nhiên liệu rắn. Tải trọng (payload) đạt khoảng 2.800 kg, cho phép mang theo nhiều đầu đạn cùng các thiết bị hỗ trợ.

Theo weaponsystems.net, tầm bắn của của tên lửa Sineva linh hoạt tùy theo cấu hình tải trọng. Với tải đầy (thường 4 đầu đạn), tầm bắn khoảng 8.300 km.

Khi giảm tải trọng, tên lửa Sineva có thể đạt tầm bắn hơn 11.500 km theo các cuộc thử nghiệm, đủ để vươn tới hầu hết các mục tiêu chiến lược quan trọng từ vị trí tuần tra của tàu ngầm Nga ở Bắc Băng Dương hoặc Thái Bình Dương.

Tốc độ tối đa của tên lửa Sineva đạt khoảng Mach 24. Độ chính xác được ước tính với CEP khoảng 250-500 mét nhờ hệ thống dẫn đường astro-inertial kết hợp GLONASS, cho phép cập nhật vị trí từ sao và vệ tinh.

Tên lửa Sineva được phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Một điểm quan trọng là khả năng mang đầu đạn MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles). Phiên bản tiêu chuẩn Sineva thường mang 4 đầu đạn hạt nhân công suất khoảng 500 kt mỗi quả.

Một số nguồn cho biết nó có khả năng mang lên đến 10 đầu đạn nhỏ hơn (khoảng 100 kt) cùng mồi nhử và thiết bị hỗ trợ xuyên thủng phòng thủ tên lửa. Điều này giúp tăng khả năng bão hòa và đánh lừa các hệ thống phòng thủ đạn đạo đối phương.

Phiên bản nâng cấp R-29RMU2.1 Layner (Liner) được phát triển từ nền tảng Sineva, có thể mang nhiều đầu đạn hơn (lên đến 12 quả công suất thấp) với các biện pháp xuyên thủng cải tiến.

Tên lửa Sineva đã chứng minh độ tin cậy cao qua hàng loạt cuộc thử nghiệm và phóng thực tế. Tính đến năm 2025-2026, tên lửa tiếp tục được phóng thành công trong các cuộc tập trận lớn của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, chẳng hạn như vụ phóng từ tàu ngầm K-117 Bryansk ở Biển Barents vào tháng 10/2025.

Tên lửa Sineva rời bệ phóng. Ảnh: www.arms-expo.ru

Nhiều cuộc thử nghiệm đạt tầm xa tối đa, khẳng định khả năng sẵn sàng chiến đấu lâu dài. Các tàu ngầm Delta IV mang 16 tên lửa mỗi chiếc, hiện vẫn là lực lượng nòng cốt trong bộ ba hạt nhân biển của Nga.

Theo zona-militar.com, tên lửa R-29RMU2 Sineva đại diện cho sự cân bằng giữa công nghệ đã trưởng thành, tải trọng lớn và khả năng linh hoạt, giúp Nga duy trì khả năng răn đe hạt nhân biển hiệu quả mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các tên lửa nhiên liệu rắn mới hơn như tên lửa Bulava.

Dù thông tin chi tiết về đầu đạn và một số tính năng nâng cấp vẫn được giữ bí mật, tên lửa R-29RMU2 Sineva cùng phiên bản Layner (R-29RMU2.1 Layner) tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược hạt nhân của Nga trong những thập kỷ tới.

(Theo weaponsystems.net, zona-militar.com, missilethreat.csis.org)