Transerco cho biết đã lên kế hoạch để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân bằng xe buýt nội đô về các địa phương để thăm gia đình, du khách đến Thủ đô tham quan trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2024.

Về biểu đồ chạy, xe Transerco thực hiện theo biểu đồ hiện hành.

Cụ thể, trong ngày 30/12/2023 (thứ bảy) chạy theo biểu đồ ngày thường, tương ứng khoảng gần 11.000 lượt xe/ngày. Ngày 31/12/2023 (chủ nhật), vận hành theo biểu đồ ngày Chủ nhật, tương ứng khoảng 10.000 lượt xe/ngày. Kể từ ngày 1/1/2024 (thứ hai), biểu đồ vận hành chạy theo chỉ tiêu mới, tương ứng khoảng 10.000 lượt xe/ngày.

Transerco phục vụ hơn 10.000 lượt xe buýt mỗi ngày dịp Tết Dương lịch 2024

Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Transerco dự kiến dự phòng 25 xe buýt (tương ứng với khoảng 50 lượt xe) nhằm phục vụ giải tỏa các bến, điểm trung chuyển trong trường hợp cần thiết.

Để công tác phục vụ hành khách trong kỳ nghỉ lễ được đảm bảo, Transerco yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức điều hành, phân công lịch ứng trực tăng cường giải tỏa hành khách tại các vị trí được phân công. Chủ động trong công tác điều hành các tuyến xe buýt, đảm bảo ổn định luồng tuyến và các chỉ tiêu dịch vụ cung cấp cho khách hàng; đồng thời trang hoàng trụ sở, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ…

Đặc biệt, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trên tuyến cũng như tại đơn vị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, duy trì sản xuất để cung ứng tốt dịch vụ phục vụ người dân trong dịp lễ.

Thúy Ngà