1. Chúc quý khách và gia đình có một năm “Tài lộc - An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý”. Chúc mừng năm mới 2024.

2. Kính chúc quý khách và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự thành công! Chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024.

Ảnh Pikist

3. Thay mặt công ty, xin gửi tới quý khách hàng lời chúc năm mới “May mắn - Sức khỏe - Thành đạt”. Happy new year!

4. Năm mới Giáp Thìn, công ty chúng tôi kính chúc quý khách đón xuân sum vầy, ấm áp, an vui và vạn sự như ý, thành công rực rỡ! Happy new year!

5. Công ty (tên công ty) xin chúc quý khách hàng và gia đình một năm mới với những may mắn, thuận lợi, thành công, hạnh phúc và an khang! Happy new year!

6. Cảm ơn bạn đã trở thành khách hàng của công ty chúng tôi trong thời gian qua. Bước sang năm mới, công ty (tên doanh nghiệp) xin chúc bạn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn và tiếp tục tin tưởng vào chúng tôi.

7. Chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng! Kính chúc quý đối tác một năm mới thành công, vạn sự như ý. Công ty chúng tôi chân thành biết ơn sự đồng hành và hỗ trợ của quý đối tác trong năm vừa qua. Chúc mừng năm mới 2024!

8. Kính chúc quý đối tác một năm mới 2024 gặp nhiều may mắn và tốt đẹp nhất. Cảm ơn quý đối tác đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng công ty chúng tôi. Happy New Year!

9. Năm cũ qua đi, năm mới vừa đến. Cảm ơn sự đồng hành và tin tưởng của quý đối tác đã dành cho công ty chúng tôi. Chúc quý đối tác một năm mới an khang thịnh vượng với nhiều cơ hội và thách thức hơn.

10. Cảm ơn quý đối tác đã lựa chọn công ty (tên công ty) trở thành một đối tác lâu dài. Nhân dịp năm mới 2024, công ty kính chúc quý khách an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.

11. Xin gửi đến quý đối tác những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý đối tác một năm mới lộc đầy nhà, tài cầm tay, gia hòa yên ấm.

12. Chúc quý đối tác đầu xuân 2024 với đầy rực rỡ, may mắn, phát tài phát lộc, ngày càng thành công và phát triển. Happy New Year 2024!

13. Cảm ơn quý đối tác đã đồng hành, tin tưởng công ty chúng tôi trên chặng đường này. Một năm mới lại đến với nhiều cơ hội và thách thức hơn. Xin chúc quý đối tác một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc và ngày càng phát triển cao hơn.

14. Thay mặt công ty, chúng tôi xin gửi tới quý đối tác lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua. Hy vọng một năm mới tràn ngập thành công hơn nữa với sự hợp tác lâu dài này.