Được mệnh danh đệ nhất thác tại Tây Nguyên, Thác Phi Liêng mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vỹ và đầy mạnh mẽ như tâm hồn của chính con người mảnh đất đại ngàn.

Còn có tên gọi khác là thác Bảy Tầng, thác Phi Liêng không giống như những con thác được quy hoạch thành điểm du lịch giúp du khách dễ dàng đến thưởng ngoạn mà được ví như “báu vật” của tạo hóa, là “món quà” dành cho những ai đủ can đảm, đủ sức khỏe để vượt qua hàng chục km đường rừng.

Đường vào thác Phi Liêng rất dễ lạc. Do vị trí nằm ẩn sâu trong cánh rừng già nên cung đường này có độ ẩm rất cao, bị ảnh hưởng bởi sương mù và mưa. Máy cày là phương tiện duy nhất có thể di chuyển vào rừng của đồng bào K’Ho sống ở nơi đây, nên con đường mòn đi vào rừng toàn những vết xích xe lồi lõm sâu hoắm. Du khách phải vượt qua rất nhiều đoạn đường sinh lầy, sau đó chinh phục những con dốc sống dao liên tiếp. Dốc ở đây có độ nghiêng khá lớn, dễ trơn trượt, đòi hỏi du khách phải thật cẩn thận.

Vượt qua những con dốc, du khách sẽ bắt đầu nghe tiếng nước đổ. Dòng thác hùng vỹ nằm dựng đứng, nước cuồn cuộn đổ xuống tạo nên âm thanh vang vọng giữa mênh mông núi rừng.

Con thác linh thiêng và hùng tráng này được bao bọc bằng những bức tường đá điệp điệp trùng trùng. Xung quanh là rừng cây thăm thẳm…, tất cả tạo nên vẻ đẹp hoang dại, mạnh mẽ nhưng cũng rất tình, như một chất riêng của mảnh đất Tây Nguyên hanh hao, nắng gió.

Đến thác Phi Liêng, ngoài việc thăm quan, cắm trại hay bơi lội, du khách còn có cơ hội thử thách chính bản thân với hoạt động abseiling từ trên vách đá nơi đỉnh thác. Abseiling được hiểu là một môn thể thao gần giống như leo núi. Tuy nhiên, nếu như leo núi là đi lên thì abseiling lại đi xuống với việc đu theo một sợi dây. Điều này có nghĩa là khi tham gia abseiling, du khách sẽ leo núi theo dạng đi xuống cùng với một sợi dây làm điểm tựa an toàn.

Để có thể thực hiện được bộ môn thể thao mạo hiểm này, du khách sẽ phải trải qua các buổi huấn luyện kỹ năng, các tình huống thường gặp, cách giải quyết và tập luyện kỹ càng trước khi đu thác. Trang thiết bị từ đai, mũ bảo hộ, áo phao, bao tay…được cung cấp đầy đủ và luôn được kiểm tra lại trước khi phát và trước khi chơi cho toàn bộ mọi người tham gia.

Không phải là địa điểm duy nhất để trải nghiệm abseiling, tuy nhiên abseiling ở Phi Liêng khiến nhiều du khách cảm thấy hồi hộp và lo lắng hơn do độ thẳng đứng và độ cao của vách đá. Với chiều dài 115, đây là chặng abseiling dài nhất Việt Nam với thời gian leo trung bình từ 20-35 phút mỗi người.

Chị Hồng Nhung (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ về trải nghiệm của mình: “Lúc ra đến mép thác để chuẩn bị thả mình xuống dưới, mình run lắm, thấy sợ và choáng ngợp bởi độ cao. Mình hỏi các anh kỹ thuật đang chỉnh dây và kiểm tra an toàn cho mình là mọi người trải nghiệm cái này có sợ như mình không? Các anh mới trả lời: “Chẳng ai lúc đi ra cái mép đá này mà không sợ đâu, nhưng xuống vài bước là hết à”. Được động viên nên mình cũng an tâm hơn. Quả thật khi xuống được vài bước, tâm trạng mình thay đổi hẳn. Vẫn hồi hộp nhưng xen lẫn sự thích thú, háo hức. Thỉnh thoảng dừng chân giữa vách đá cheo leo nghỉ cho đỡ mệt và ngắm thác, nghe tiếng nước chảy, thấy ôi sao thiên nhiên tươi đẹp vậy."

Còn với anh Trần Giang Lê Vũ (TP. Hồ Chí Minh), trải nghiệm tại Phi Liêng khiến anh “ghiền” ngay từ giây phút đầu tiên. “Tụi mình di chuyển từ homestay tới thác bằng xe công nông khoảng 10km rồi đi bộ tiếp xuống đầu ngọn thác là nơi sẽ bắt đầu đu dây xuống. Cảm giác lúc này khá hồi hộp. Lần lượt từng người xuống thác, ai cũng suôn sẻ. Mình nghĩ trong bụng sao mọi người giỏi vậy, ai cũng lần đầu tiên mà chơi dễ như ăn kẹo.

Tới phiên mình, là người kế cuối. Lúc này trời sắp mưa, mình cứ sợ đang xuống thì mưa. Thế nhưng chỉ cần vượt qua được cảm giác hồi hộp ban đầu với khoảnh khắc quyết định: bước lùi bước đầu tiên và ngã mình xuống thác, thì sau đó có thể tận hưởng sự phấn khích của những bước đi theo chiều thẳng đứng trên vách đá.

Thật ra chơi trò này không khó và rất an toàn vì dây đã được neo ở trên và giữ chắc rồi, cho dù mình thả cả 2 tay không giữ dây thì mình cũng không rơi được. Chỉ là thắng được cảm giác sợ độ cao thôi. Mình đi xuống hơi nhanh, bình thường người ta đi 15 phút, ai chậm lắm thì đi 30 phút, còn mình đi có 7 phút vì lúc quen cảm giác rồi mình thả dây cho nó chạy tự do luôn để tăng tốc độ lao xuống coi sao. Tới khi đáp xuống SUP thì mới thấy tiếc vì sao mà nhanh quá, muốn được chơi thêm nữa.“ Anh Vũ chia sẻ.

Thác Phi Liên không phải là nơi dành cho những du khách yếu tim và thích được nghỉ dưỡng. Tuy nhiên nếu muốn thử thách lòng can đảm và khả năng của bản thân, cũng như trải nghiệm cảm giác được thả mình chìm trong bao la giữa muôn trùng thác đổ, thì Phi Liêng chắc chắc là điểm nhất định phải một lần tới trong đời.

Ảnh, video: Đặng Thu Thương