Cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra các vi phạm trên hệ thống camera giám sát.

Tập trung đầu tư phát triển các nền tảng số

Xác định chuyển đổi số là bước đi tất yếu trong quá trình phát triển địa phương, tỉnh Thái Bình đã có nhiều hoạt động cụ thể để triển khai hiệu quả các nền tảng số dùng chung trên cơ sở dữ liệu tập trung tại Trung tâm dữ liệu tỉnh từ đó khắc phục những tồn tại, hạn chế để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số.

Những nền tảng này gồm: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP); cổng dữ liệu mở (Open Data) tỉnh Thái Bình; nền tảng phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành 3 cấp tỉnh, huyện, xã - mạng văn phòng điện tử liên thông; nền tảng họp trực tuyến VNPT meeting triển khai 3 cấp; nền tảng camera giao thông thông minh giám sát trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước; nền tảng “Công dân số Thái Bình”; nền tảng “Sổ tay đảng viên Thái Bình”.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Với nền tảng dùng chung chính quyền số, đặc biệt là mạng văn phòng điện tử liên thông, hiện nay chúng tôi đã thực hiện ký số với 3 cấp và đạt tỷ lệ 78,2% văn bản điện tử được ký số của lãnh đạo và tổ chức.

Các văn bản được chuyển qua hệ thống nền tảng dùng chung này đạt tới 99,2% (trừ các văn bản mật). Đối với các nền tảng khác, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai rất tốt.

Sở Thông tin và Truyền thông đang xây dựng kế hoạch tham mưu với UBND tỉnh về việc nâng cấp hạ tầng các nền tảng số dùng chung trong thời gian tới để bảo đảm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở kho dữ liệu dùng chung, cổng dữ liệu mở (Open Data) là một trong những nền tảng số quan trọng của tỉnh. Đây cũng là bước đầu của việc xây dựng hệ thống dữ liệu lớn, có tính kết nối cao, tạo nền móng thúc đẩy chính quyền số.

Đặc biệt là tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khai thác hiệu quả, phát triển ứng dụng thông minh trên cơ sở dữ liệu này.

Bà Vũ Thị Hoài, Phòng Công nghệ Thông tin và Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ: Thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và kết nối chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác triển khai cung cấp dữ liệu mở cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn, tỉnh Thái Bình đã cung cấp dữ liệu mở cho các cơ quan nhà nước trên cổng dữ liệu mở tại địa chỉ data.thaibinh.gov.vn.

Qua đó, công bố rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng cũng như tái sử dụng chia sẻ dữ liệu, đồng thời tạo môi trường công khai minh bạch, cung cấp dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy khai thác dữ liệu mở phục vụ kinh tế số và xã hội số.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1472/QĐ-UBND năm 2022 về danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Thái Bình đến ngày 27/7/2023 và Kế hoạch số 99/KH-UBND cung cấp dữ liệu mở cho cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ứng dụng cổng dữ liệu mở của tỉnh Thái Bình gồm 3 phân hệ chính bao gồm: phân hệ kết nối dữ liệu; phân hệ tiếp nhận, xử lý góp ý và phân hệ cơ sở dữ liệu mở của 12 lĩnh vực (y tế; thanh tra; công an; tư pháp; giao thông vận tải; kế hoạch và đầu tư; văn hóa, thể thao và du lịch; tài chính; nội vụ; khoa học và công nghệ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; giáo dục và đào tạo) với số lượng hơn 100 tệp dữ liệu.

Hệ thống camera giao thông thông minh là một trong những nền tảng số được triển khai tại Thái Bình. Hệ thống giúp tìm kiếm, giám sát chặt chẽ và theo dõi những vi phạm giao thông ở từng địa điểm trên địa bàn tỉnh. Với dữ liệu được đồng bộ hóa từ trung tâm dữ liệu tỉnh cập nhật liên tục và thông suốt, thời gian qua, hệ thống camera giao thông thông minh đã phát huy hiệu quả, tạo những chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Từ ngày 1/3/2021, UBND tỉnh có quyết định bàn giao cho Công an tỉnh trực tiếp khai thác, sử dụng và đưa hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh vào xử lý vi phạm phạt nguội.

Hiệu quả trong quá trình triển khai nền tảng số dùng chung

Trung tá Nguyễn Thị Phương Thảo, Đội Tuyên truyền Điều tra giải quyết tai nạn và Xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Qua hơn 3 năm đưa hệ thống giám sát TTATGT vào khai thác và sử dụng, số trường hợp vi phạm và số vụ tai nạn giao thông xảy ra tại các điểm lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát đã giảm rõ rệt so với thời điểm trước đó.

Những trường hợp vi phạm về TTATGT được phát hiện qua hệ thống giám sát rất cụ thể, hình ảnh rõ ràng, giúp xử lý vi phạm được công tâm nhất.

Với mục tiêu xây dựng kênh giao tiếp tổng hợp chính thức và duy nhất cho việc trao đổi thông tin giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp; nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại, hiệu quả, UBND tỉnh đã đẩy mạnh phát triển ứng dụng “Công dân số Thái Bình”.

Ứng dụng “Công dân số Thái Bình” được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như công nghệ định danh điện tử, giúp xác thực thông tin người dân nhanh chóng và chính xác; giúp kết nối các cơ quan chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Anh Trịnh Minh Đức, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình chia sẻ: Ứng dụng “Công dân số Thái Bình” giúp người dân xử lý giấy tờ và các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn so với phương pháp truyền thống.

Khi sử dụng ứng dụng, tôi có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là với những giao dịch thiết yếu nhưng vẫn bảo đảm được sự quản lý chặt chẽ, an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, tránh giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn.

Là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các đảng viên trong toàn Đảng bộ, hiện nay phần mềm đang là giải pháp công nghệ giúp hơn 100 nghìn đảng viên thuận tiện trong việc học tập, nghiên cứu, tương tác và trao đổi các thông tin trên máy tính và ứng dụng điện thoại thông minh.

Sau gần 3 năm thực hiện, phần mềm đã từng bước khẳng định được hiệu quả và tính ưu việt trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Bà Tô Thị Minh Loan, đảng viên Chi bộ tổ 18, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình chia sẻ: Tại Chi bộ tổ 18 đang có 25 đảng viên, hầu hết mọi người trong Chi bộ đều đã sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Ban đầu khi mới sử dụng, các đảng viên đã lớn tuổi đều không biết cách sử dụng cũng như thao tác trên phần mềm. Tuy nhiên, sau khi được tập huấn cũng như hướng dẫn cách sử dụng, chúng tôi đã biết cách sử dụng phần mềm cơ bản.

Qua thời gian sử dụng, tôi thấy rằng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đã giúp chúng tôi cập nhật thông tin đầy đủ và có thể dễ dàng đọc các nghị quyết của Đảng, tin tức của tỉnh bất cứ lúc nào.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thái Bình đã đạt được những kết quả nhất định trong quá trình triển khai nền tảng số dùng chung, mang lại những thay đổi tích cực trong công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

