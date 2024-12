Sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng của bóng đá Việt Nam, Thái Nguyên T&T thi đấu rất tự tin trươcs Than KSVN trong trận chung kết Cup Quốc gia 2024. Dù vậy, cơ hội nguy hiểm đầu tiên vẫn thuộc về Than KSVN. Lần lượt Thúy Hằng và Thu Xuân có cơ hội áp sát khung thành của Thái Nguyên T&T. Đáng tiếc, các pha dứt điểm của họ chưa thể mang lại bàn thắng.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Ảnh: VFF

Ngay sau đó, đến lượt Bích Thùy xâm nhập vòng cấm của Than KSVN nhưng tiền vệ sinh năm 1994 dứt điểm không thành công. Nhìn chung, hiệp 1 diễn ra hấp dẫn khi Than KSVN và Thái Nguyên T&T sẵn sàng tung mảng miếng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, các chân sút của hai đội vẫn chưa cho thấy sự sắc sảo cần thiết để khai thông thế bế tắc.

Thái Nguyên T&T xếp ngôi nhì. Ảnh: VFF

Hiệp 2, sự ăn ý và phẩm chất kĩ thuật của Than KSVN phần nào phát huy lợi thế. Nhưng cũng phải chờ đến khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, Than KSVN mới có được điều mình cần. Phút 79, Nguyễn Thị Vạn tăng tốc rất nhanh buộc hậu vệ Thái Nguyên T&T phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền vệ sinh năm 1997 dứt điểm thành công mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN.

Không còn gì để mất, Thái Nguyên T&T vùng lên tấn công mạnh mẽ. Trong hơn 10 phút còn lại của trận đấu, nỗ lực của đội bóng xứ chè không được đền đáp. Họ đành chấp nhận thất bại 0-1 và nhìn Than KSVN nâng cúp vô địch.