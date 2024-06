Thượng úy Hoàng Văn Trang - Phó Trưởng Công an xã Nga Liên, Trưởng Ban tổ chức mô hình lớp học "Công an xã vì thế hệ trẻ Nga Liên" cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an huyện Nga Sơn về công tác dân vận, để kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội cho các đối tượng thanh thiếu niên.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn hiện nay, thế hệ thanh thiếu niên nói chung, trên địa bàn xã Nga Liên nói riêng đang bị ảnh hưởng, chi phối rất nhiều từ các yếu tố ngoài xã hội. Đặc biệt, trên môi trường mạng, một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên có chiều hướng xấu, thậm chí vi phạm pháp luật.

Lực lượng công an xã cùng Đoàn thanh niên tham gia cùng các buổi học. Ảnh: Lê Dương

Bên cạnh đó, đa số thanh thiếu niên hiện nay không chịu khó tham gia các hoạt động thể dục thể thao, lười rèn luyện thể lực, dẫn đến sức khỏe, tính năng động bị giảm sút…

Do đó, để các em có môi trường sinh hoạt, rèn luyện bổ ích, phòng ngừa tệ nạn xã hội và không vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên, Công an xã Nga Liên đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã triển khai xây dựng mô hình “dân vận khéo” mang tên lớp học “Công an xã vì thế hệ trẻ Nga Liên”.

Thượng úy Hoàng Văn Trang phổ biển kiến thức cho lớp học võ. Ảnh: Lê Dương

Các em thích thú với mô hình lớp học "Công an vì thế hệ trẻ". Ảnh: Lê Dương

Thầy dạy võ đang hứng dẫn cho các em những động tác cơ bản. Ảnh: Lê Dương

Theo Thượng úy Trang, thông qua lớp học, giúp các em có thêm kiến thức, khả năng thích nghi và phương pháp ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật. Thông qua các nội dung hoạt động của chương trình, giúp các em được trải nghiệm, có sân chơi bổ ích trong thời gian nghỉ hè.

“Đây là một mô hình vô cùng ý nghĩa, mang tính thiết thực. Khóa học hoàn toàn miễn phí, các em được cấp quần áo võ, các đồ dùng học tập. Thông qua lớp học, rèn luyện cho các em tinh thần tổ chức kỷ luật, rèn luyện thể lực và các động tác võ thuật CAND cơ bản.

Các học viên thích thú khi được học võ. Ảnh: Lê Dương

Tập đá chân. Ảnh: Lê Dương

Lớp học thu hút nhiều thanh thiếu niên tham gia. Ảnh: Lê Dương

Ngoài ra, trang bị kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường lứa tuổi thanh thiếu niên; Thực hành các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu ban đầu, kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm trong cuộc sống; Rèn luyện khả năng giao tiếp, tự tin trước đám đông; khả năng ứng xử văn hóa…”, anh Trang chia sẻ.

Dương Lê