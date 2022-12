Thanh Hóa thu ngân sách kỷ lục, gần 49.000 tỉ đồng

Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay (9/12), ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2022.

Ông Thi cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức của dịch Covid-19 những tháng đầu năm, và tình hình giá xăng dầu tăng cao, song kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh LD

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch đề ra, đứng thứ 7 cả nước (sau các tỉnh Khánh Hòa, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hậu Giang, Hưng Yên và TP Cần Thơ).

Sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước đạt 16,31% và có 22/25 sản phẩm tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 49.000 tỉ đồng, vượt 65% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Thi cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế. Trong đó, còn 2 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là tổng giá trị xuất khẩu và tổng huy động vốn đầu tư phát triển.

Ông Nguyễn Văn Thi phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII. Ảnh LD

Theo đó, trong năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi 25 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên.

Kiên quyết xử lý tội phạm tham nhũng, kinh tế

Cũng tại kỳ họp, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến đã có báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến năm 2022.

Theo đó, việc xử lý các vụ án tham nhũng, vụ việc tham nhũng liên quan đến kinh tế, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng qua việc thực hiện 973 cuộc thanh tra. Trong đó, có 179 cuộc thanh tra đột xuất, phát hiện các sai phạm kinh tế 466 tỷ đồng; chuyển 9 vụ việc có hành vi tham nhũng, tiêu cực đến cơ quan điều tra.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn năm 2019 - 2022. Ảnh LD

Cơ quan hai cấp đã thụ lý điều tra 150 vụ/328 bị can, trong đó có 31 vụ/110 bị can và đến nay kết thúc điều tra đề nghị truy tố 103 vụ, 271 bị can.

TAND hai cấp đã thụ lý 97 vụ/233 bị cáo phạm tội về kinh tế, tham nhũng, trong đó cấp tỉnh 25 vụ/72 bị cáo, cấp huyện là 72 vụ/161 bị cáo. Tổng tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tiêu cực là 213 tỷ đồng và gần 37.000m2 đất.

Ông Tiến cũng chỉ ra một số quy định còn bất cập ở một số lĩnh vực quản lý kinh tế, từ đó dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Theo ông Tiến, để ngăn chặn tình trạng trên, trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ xử lý mạnh tay hơn nữa, nghiêm minh, kịp thời đúng người đúng tội. Đồng thời kiên quyết thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự, tham nhũng.